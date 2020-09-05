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كُتّاب وآراء
110 وفايات بسبب الفيروس خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي، اليوم السبت، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1894 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 384 الفا و666 حالة، منها 3708 في وضع حرج.
وأضافت أن 110 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 22 الفا و 154 شخصا.