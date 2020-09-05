10 وفيات و298 إصابة بالوباء وسط الجزائريّين

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وفق الإحصائيات الرسمية للبلاد.

وحسب ما كشف عنهالناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، فقد تماثل 222 مريضا للشفاء خلال المدة نفسها.

بناء على ذلك؛ يصل العدد التراكمي للإصابات إلى 46072 حالة مؤكدة، مقابل 32481 في مجموع المتعافين، بينما الوفيات 1549 على مستوى الجزائر كاملة.