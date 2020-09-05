24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إضراب معتقلي الريف يصل البرلمان ومطالب بتدخل العثماني والرميد (5.00)

  2. الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود" (5.00)

  3. جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)

  4. "البيجيدي" يفتح النقاش حول تقليص المشاركة في "خلوة تنظيمية" (1.00)

  5. تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 10 وفيات و298 إصابة بالوباء وسط الجزائريّين

10 وفيات و298 إصابة بالوباء وسط الجزائريّين

10 وفيات و298 إصابة بالوباء وسط الجزائريّين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 05 شتنبر 2020 - 17:30

سجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وفق الإحصائيات الرسمية للبلاد.

وحسب ما كشف عنهالناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، فقد تماثل 222 مريضا للشفاء خلال المدة نفسها.

بناء على ذلك؛ يصل العدد التراكمي للإصابات إلى 46072 حالة مؤكدة، مقابل 32481 في مجموع المتعافين، بينما الوفيات 1549 على مستوى الجزائر كاملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الطيب السبت 05 شتنبر 2020 - 17:56
عدد الوفيات 10 طبيعي قد تسجله حوادث المرور ، وهذا لا يعني تغافل الحذر
كما لا يعني الهلع والخوف الى درجة الرعب ، وعدد الإصابات من بدايةالوباء
الى اليوم 46072 بالمقارنة بدول في العالم لا يُعد مفزعا ، لا خوف الجزائر
بخير، المواليد كل يوم ، وهذا حال الدنيا هذا جاي هذا رايح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - عزوز السبت 05 شتنبر 2020 - 17:57
ارقام مرتفعة جدا للاصابات في الجزائر. رغم اموال الغاز و البترول فهي غير قادرة علي السيطرة علي الكورونا.
نظام الجنيرالات ينهب ثروات الشعب الجزائري و يترك الشعب الجزائري يموت.
نحمد الله اننا مغاربا. فبفضل صاحب الجلالة نصره الله المغرب متمكن علي السيطرة علي الكورونا
الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
3 - غير ممكن السبت 05 شتنبر 2020 - 18:08
بلد ساكنته أكبر من المغرب.ويسجل فقط هذا العدد القليل من ناحية الإصابات والوفيات.ونحن ارقامنا مخيفة منذ عيد الأضحى الذي كان شعيرة البلدان المسلمة كلها.إذن فلا داعي للوم عيد الأضحى.بل لوم أنفسنا والمتهورين الذين يعيشون بيننا و يتهاونون في اخذ الإحتياطات ويكذبون وجود الفيروس.
نتمنى ان يمر الدخول المدرسي بسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - hassan السبت 05 شتنبر 2020 - 18:39
من الصعب جدا، أن تعطي الجزائر معطيات دقيقة، بالإضافة إلى قلة الاختبارات التي تكشف عن الفيروس، وهي لم تصرح بعدد التحليلات المعمولة، عكس المغرب الذي كثف من الكشف عن الفيروس ما جعل الإصابات مرتفعة و الوفيات كذلك،مؤخرا، خلاصة القول نتمنى الشفاء ويرفع عنا الله هذا الوباء وعلى جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.