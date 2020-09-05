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كُتّاب وآراء
10 وفيات و298 إصابة بالوباء وسط الجزائريّين
سجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وفق الإحصائيات الرسمية للبلاد.
وحسب ما كشف عنهالناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، فقد تماثل 222 مريضا للشفاء خلال المدة نفسها.
بناء على ذلك؛ يصل العدد التراكمي للإصابات إلى 46072 حالة مؤكدة، مقابل 32481 في مجموع المتعافين، بينما الوفيات 1549 على مستوى الجزائر كاملة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
كما لا يعني الهلع والخوف الى درجة الرعب ، وعدد الإصابات من بدايةالوباء
الى اليوم 46072 بالمقارنة بدول في العالم لا يُعد مفزعا ، لا خوف الجزائر
بخير، المواليد كل يوم ، وهذا حال الدنيا هذا جاي هذا رايح
نظام الجنيرالات ينهب ثروات الشعب الجزائري و يترك الشعب الجزائري يموت.
نحمد الله اننا مغاربا. فبفضل صاحب الجلالة نصره الله المغرب متمكن علي السيطرة علي الكورونا
الله الوطن الملك
نتمنى ان يمر الدخول المدرسي بسلام