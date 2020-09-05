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الرئيسية | خارج الحدود | منقذون: لا دلالة على الحياة تحت "أنقاض بيروت‎"

منقذون: لا دلالة على الحياة تحت "أنقاض بيروت‎"

منقذون: لا دلالة على الحياة تحت "أنقاض بيروت‎"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 05 شتنبر 2020 - 22:17

ذكر فريق الإنقاذ الشيلي الذي يبحث عن ناج محتمل خلال الأيام الثلاثة الماضية تحت أنقاض مبنى منهار في بيروت أنه "لا يوجد مؤشر على الحياة تحت الحطام".

وقال فرانسيسكو ليرماندا، قائد فريق الإنقاذ"توبوس"، ضمن تصريح صحافي، إنه"من الناحية التقنية يمكننا القول أنه لا توجد علامة على وجود حياة في المبنى".

ويبحث فريقا إنقاذ من الشيلي ولبنان تحت أنقاض مبنى قديم، انهار نتيجة لـ"انفجار الرابع من غشت" الذي هز مرفأ بيروت ودمر جزء كبيرا من العاصمة اللبنانية.

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