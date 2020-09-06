24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإثراء غير المشروع (5.00)

  2. خبير يقدّم وصفة سلامة الدخول المدرسي .. التأخير والتباعد الزمني (5.00)

  3. الانخفاض يطبع "الحالات النشطة" بشمال المملكة (5.00)

  4. مُـدُنٌ بأسمَائها... !! (5.00)

  5. النقاش حول التعليم بين الدولة والمجتمع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 61 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

61 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

61 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:40

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أكد أيضا أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17820 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و25 ألف حالة.

وتعافى 2823 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 840.949 شخصا، بينما لا تزال هناك 166.736 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.