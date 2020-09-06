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61 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:40
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أكد أيضا أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17820 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و25 ألف حالة.
وتعافى 2823 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 840.949 شخصا، بينما لا تزال هناك 166.736 حالة نشطة.