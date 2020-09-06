مقتل 3 إرهابيين استهدفوا عناصر أمنيّة في تونس‎

هسبريس ـ مُتابعة

تمكنت وحدات من مختلف الأسلاك الأمنية التونسية، اليوم الأحد، من قتل 3 إرهابيين بعد محاصرتهم على مستوى "مفترق أكودة القنطاوي"؛ وذلك إثر دهسهم عوني حرس وطني بسيارة وتعريضهما لطعنات.

وزارة الداخلية التونسية قالت في بلاغ لها، نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوحدات الأمنية قامت بتمشيط المكان وتمكنت من محاصرة المنفذين والقضاء عليهم بعد تبادل لإطلاق النار معهم.

وأسفرت عملية الدهس، يقول البلاغ، عن وفاة الوكيل سامي مرابط، بعد نقله إلى المستشفى؛ في حين مازال الوكيل رامي الإمام بصدد تلقي العلاج.

وأورد المصدر ذاته أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين تنقل إلى مكان العملية، حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني، كما تنقل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للعون المصاب.