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كُتّاب وآراء
إيطاليا تعتزم تمديد سريان إجراءات مواجهة الجائحة
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد العمل بالإجراءات التي تهدف لوقف تفشي فيروس كورونا، حتى نهاية شهر شتنبر الجاري، وتشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
ومن المقرر انتهاء العمل بالكثير من الإجراءات الحالية غدا الاثنين، ومع ذلك فإنه من المتوقع نشر مرسوم محدث بعد فترة قصيرة، وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، يعتزم تمديد العمل بالإجراءات لمواجهة الفيروس حتى 30 شتنبر الجاري.
وفي حال تمديد العمل بالإجراءات، سوف يستمر الإيطاليون في ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمباني العامة، وسيتعين ارتداء الكمامات في الميادين المفتوحة والأماكن المفتوحة الأخرى؛ من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وسوف تستطيع للحافلات نقل ركاب بنسبة 80% من سعتها، ويتعين على المواطنين الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والأخر، وسوف تبقى التجمعات الكبرى محظورة.
وقالت الصحيفة إنه مازال يتعين على أي مسافر قادم من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا تقديم شهادة تفيد بخلوه من فيروس كورونا.