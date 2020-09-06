شرطة بريطانيا: قتيل ومصابون في "هجمات طعن"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجمات طعن وقعت بمدينة برمنغهام.

وتم فتح تحقيق في جريمة القتل، ووُصفت حالة جميع المصابين بـ"المستقرة"؛ حيث لا يعاني أي منهم من إصابات مهددة للحياة.

وكشفت الشرطة القليل من التفاصيل، حيث أوضحت أن الهجمات تتوفر على ارتباط بينها رغم وقوعها بفوارق زمنية فاصلة بين الواحدة والأخرى، وقالت في تويتر :"نبذل قصارى جهدنا للكشف عن المسؤول أيا كان".