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شرطة بريطانيا: قتيل ومصابون في "هجمات طعن"
الأحد 06 شتنبر 2020 - 12:05
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجمات طعن وقعت بمدينة برمنغهام.
وتم فتح تحقيق في جريمة القتل، ووُصفت حالة جميع المصابين بـ"المستقرة"؛ حيث لا يعاني أي منهم من إصابات مهددة للحياة.
وكشفت الشرطة القليل من التفاصيل، حيث أوضحت أن الهجمات تتوفر على ارتباط بينها رغم وقوعها بفوارق زمنية فاصلة بين الواحدة والأخرى، وقالت في تويتر :"نبذل قصارى جهدنا للكشف عن المسؤول أيا كان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حنان الأحد 06 شتنبر 2020 - 12:08
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجمات طعن وقعت بمدينة برمنغهام.
وتم فتح تحقيق في جريمة القتل، ووُصفت حالة جميع المصابين بـ"المستقرة"؛ حيث لا يعاني أي منهم من إصابات مهددة للحياة.
وتم فتح تحقيق في جريمة القتل، ووُصفت حالة جميع المصابين بـ"المستقرة"؛ حيث لا يعاني أي منهم من إصابات مهددة للحياة.
2 - الصنهاجي الأحد 06 شتنبر 2020 - 12:18
نتمنى الا تلصق بالمسلمين كالعادة....وهو فعل مدان كيف ما كانت التبريرات...فمن قتل نفس بغير حق كمن قتل الناس جميعا
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