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الرئيسية | خارج الحدود | 139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 06 شتنبر 2020 - 15:57

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 387 ألف حالة، بعد تسجيل 1992 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بلغ 22 ألفا و293 حالة بعد تسجيل 139 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3722 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 334 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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