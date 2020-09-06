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الرئيسية | خارج الحدود | المجلس الأوروبي يتدارس فرض عقوبات على أنقرة

المجلس الأوروبي يتدارس فرض عقوبات على أنقرة

المجلس الأوروبي يتدارس فرض عقوبات على أنقرة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:40

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية شتنبر الجاري سيخصص، في المقام الأول، للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.

وقال جان-إيف لودريان لإذاعة "فرانس أنتر" إنه "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون الملف المطروح ملف تركيا"، وأوضح: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا توترا شديدا، خاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة؛ فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي: "نقول لتركيا إنه، من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي، يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً"، مضيفا أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (...). هذا ممكن!"، كما قال: "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".

وأصبح الوضع متقلبًا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 غشت؛ عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، في نهاية غشت، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي؛ وتتبادل العاصمتان منذ أشهر الاتهامات.

ورفض لودريان تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد تركيا، وأكد أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها"، وزاد: "لسنا عاجزين على الإطلاق، وهم يعرفون ذلك جيدًا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي فرنسي الأحد 06 شتنبر 2020 - 18:48
vive la république et vive la France
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-2
2 - أمازيغي عبدالله الأحد 06 شتنبر 2020 - 19:05
أعداء النجاح فهم لا يريدون خروج قوى عظمى ندا لهم وخصوصا منالدول الإسلامية والأفريقية يريدونهم دول استهلاكية فاشلة تحت السيطرة تنهب خيراتها ومفكريها ومخترعيها وعلمائها إنه الغرب الكافر الذي لو كانت لهم القوة لمحوا هذه الدول ولكن سنة الله هي العليا .
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3 - عبدالله الأحد 06 شتنبر 2020 - 19:06
ولا بد لان تركيا بلد مسلم والحيونات بلد مسيحي لا زالت حرب الديانات موجود ولازالت الفاتيكان تحارب الاسلام لا ديمقراطية ولا هم يحزنون.
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