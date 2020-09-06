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كُتّاب وآراء
رئيس تونس يدعم الأمنيين والعسكر ضحايا الارهاب
تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتعديل قوانين بما يسمح بمنح حماية أكبر للأمنيين والعسكريين، وحقوق أوسع للجرحى وعائلات الشهداء في صفوفهم، ممن لقوا حتفهم جراء عمليات إرهابية.
وقال الرئيس سعيد في مدينة سوسة، إثر العملية الإرهابية التي أودت بحياة عنصر من قوات الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطرة، إنه يتعين مراجعة العديد من النصوص القانونية لحماية الأمنيين وذويهم.
وأضاف سعيد: "من يستشهد يجب أن نعتبره على قيد الحياة مع الإبقاء على تدرجه المهني. هذا لن يكلف المجموعة الوطنية شيئا في مقابل الخدمات التي يقدمها رجال الأمن".
وبدل الاكتفاء بتقديم تعويض مالي لعائلات ممن توفوا من قوات الأمن والعسكريين في عمليات إرهابية، يريد الرئيس سعيد أيضا الاستمرار في صرف مرتباتهم لعائلاتهم مع تمتعهم بالترقيات المهنية.
وتنسحب هذه الامتيازات كذلك على الجريح الأمني الذي تمنعه إصابته من مزاولة مهامه. وبحسب الرئيس سعيد فقد عرض مشروع قانون يتضمن هذه الامتيازات، منذ دجنبر الماضي، على البرلمان دون أن تتم مناقشته بعد.