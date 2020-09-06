7 وفيات و293 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وفق الإحصائيات الرسمية.

وقال جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الجائحة، إن البلاد عرفت أيضا تماثل 264 مريضا للشفاء.

وبذلك تكون الحصيلة التراكمية للإصابة في الجزائر 46.364 حالة، ومجموع الوفيات 1556 مقابل 32745 متعاف من المرض.