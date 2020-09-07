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كُتّاب وآراء
51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 5185 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أيضا أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17871 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و30 ألف حالة.
وتعافى 2328 من الإصابة خلال اليوم الماضي، وفق البيانات نفسها، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 843277 شخصا.