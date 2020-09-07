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الرئيسية | خارج الحدود | 51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

51 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 10:35

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 5185 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أيضا أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17871 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و30 ألف حالة.

وتعافى 2328 من الإصابة خلال اليوم الماضي، وفق البيانات نفسها، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 843277 شخصا.

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1 - riyad الاثنين 07 شتنبر 2020 - 11:33
الوفيات في تناقص مستمر عند الروس ونحن هنا في المغرب العكس الله يستر
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