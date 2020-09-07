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الرئيسية | خارج الحدود | 117 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

117 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

117 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 13:33

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 389 ألفا بعد تسجيل 2152 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات يبلغ 22 ألفا و410 بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3733 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 335 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MADANI MOHAMED الاثنين 07 شتنبر 2020 - 13:51
on dit que le chameau ne voit pas sa bosse, mais celle du voisin. si on arrive pas à cerner la situation, on comptera plus de 200 morts par jour.
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2 - بداية الاثنين 07 شتنبر 2020 - 14:09
لقد انتشر هذا الفيروس بشكل مهول ومخيف في العالم وحصد ملايين الأبرياء وآلاف الضحايا ولذالك تتحمل الصين المسؤولية التاريخية والأخلاقية نتيجة تقاعسها وإهمالها في القضاء عليه بعد أن كان من السهل محاربته عند بدايته.
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