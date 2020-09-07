ألمانيا تطالب بنيل "تنازلات بريكست" من بريطانيا

هسبريس - د.ب.أ

قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن اتفاقية تكميلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، طالبت الحكومة الألمانية لندن بمزيد من التنازلات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين، إنه يتعين على بريطانيا أن تتحرك في موضوع الصيد، والاتفاق على تكافؤ الفرص في شروط المنافسة.

المسؤول أضاف أنه يتعين التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وقال: "نحن مقتنعون بإمكانية إتمام ذلك بنجاح، والحكومة الألمانية تستعد أيضا لمواجهة الأمر في حال عدم التوصل للتفاهم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال، في وقت سابق اليوم، إن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية سيكون نتيجة جيدة لبريطانيا، محذرا من أن لندن سوف تنسحب من المحادثات مع بروكسل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير الماضي، ودخلت فترة انتقالية حتى نهاية العام، ولا تزال خلالها تنتمي إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.