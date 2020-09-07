توقيف سبعة أشخاص بعد هجوم إرهابي في تونس

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، أنها أوقفت سبعة أشخاص خلال التحقيق في مقتل أحد عناصر الحرس الوطني، أمس الأحد، في هجوم إرهابي.

وقال حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحدا منهما استشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى"، وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أن الاخير "حالته مستقرة".

وأوضح الجبابلي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرا إلى أن ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار، وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.

وأشار الجبابلي، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم"، إلى أنه "حتى اللحظة تم الاستماع لـ43 مشتبها بهم لهم علاقة بالعملية الارهابية، وقد تم احتجاز 7 أشخاص من بينهم زوجة ارهابي وشقيقان له".

وتابع الجبابلي أنه في ما يتعلق بالشقيقين فإن المعطيات الأمنية أثبتت أنهما كانا على اتصال مع صفحات أجنبية، وتلقيا تدريبا في كيفية الطعن والتسميم.