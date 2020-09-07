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كُتّاب وآراء
القضاء السعودي يحكم بالسجن في "ملف خاشقجي"
أسدل القضاء السعودي الستار على قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلده بتركيا، وذلك بإصدار أحكام نهائية في حق المتهمين بارتكاب الجريمة، وفق ما أورده المتحدث الرسمي للنيابة العامة.
وأكد المتحدث، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً في حق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأبرز المتحدث الرسمي أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.
وقضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم. وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين 22، 23 من نظام الإجراءات الجزائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
في انتظار أحكام طبقا للفصول والنصوص في حق آلاف المعتقلين في السجون السعودية منذ مدة طويلة .
سيقول البعض أن القنصلية بمثابة الدولة ولكن القانون الدولي يفرض أن يكون قضاء الدولة التي وقع فيها الاغتيال ان يكون طرفا في المحاكمة
* فعلة متهورة غير محسوبة العواقب ، ستستمر بإبتزاز للسعوديين ،
لتنتهي بتقسيمهم إلى دويلات . ما كان هذا أن يقع لو بقي القتيل حيّاً.
ماذا سيقول خصوم الإسلام
(إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)
أين أنتم يوم يقول للمظلوم تقدم وتكلم ويقول للظالم لا تتحرك. وتكون الملائكة شهودا عليك. إضافة للمكان والزمان والجوارح. الكل شهود ضدك يا ظالم
كيف تظن نفسك وأنت في الوقت نفسه خصم وحكم. تحكم بما شئت على من شئت بما شئت كما يقول المتنبي:
يا أعدل الناس إلا في معــاملتي **** فيك الخصام و أنت الخصم والحكم
ويقول البوصيري:
ولا تطع منهما خصما ولا حكما **** فأنت تعرف كيد الخصم والحكم
الآمر بالقتل هو الخصم
وهو في نفس الوقت الحكم
إنها مهزلة لا محاكمة