القضاء السعودي يحكم بالسجن في "ملف خاشقجي"

هسبريس من الرباط

أسدل القضاء السعودي الستار على قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلده بتركيا، وذلك بإصدار أحكام نهائية في حق المتهمين بارتكاب الجريمة، وفق ما أورده المتحدث الرسمي للنيابة العامة.

وأكد المتحدث، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً في حق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأبرز المتحدث الرسمي أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.

وقضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم. وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين 22، 23 من نظام الإجراءات الجزائية.