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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء السعودي يحكم بالسجن في "ملف خاشقجي"

القضاء السعودي يحكم بالسجن في "ملف خاشقجي"

القضاء السعودي يحكم بالسجن في "ملف خاشقجي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:05

أسدل القضاء السعودي الستار على قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلده بتركيا، وذلك بإصدار أحكام نهائية في حق المتهمين بارتكاب الجريمة، وفق ما أورده المتحدث الرسمي للنيابة العامة.

وأكد المتحدث، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً في حق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأبرز المتحدث الرسمي أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.

وقضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم. وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين 22، 23 من نظام الإجراءات الجزائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - jamit الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:15
المسؤول الذي اعطا الاوامر هو الذي يجب ان ينال الاعدام اين العدل
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153
2 - عمر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:18
لقد قام الجنات بقتل الصحفي خاشقجي بوحشية لا نظير لها حتى يقضوا على صوت يدعو للحرية والكرامة لشعب السعودية بل جميع الشعوب التواقة لغد أفضل.
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89
3 - لما لا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:20
علاش ماطبقتوش الاعدام ياك اولا تتعدموا عليبغيتو الطريقة والوحشية باش تقتل الصحافي خاصكم تعدمو المجرمين ولاو ان عائلة الضحية تنازلوا.
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99
4 - النقد الذاتي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:20
ومتى كان القانون السعودي يحكم على القاتل ب 20 او 10 او 7 سنين.. قانون القتل هناك الإعدام ولو كان القاتل مواطنا اجنبياً
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107
5 - hassan lmasfiwi الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:20
جريمة كهده لن يمحيها الزمان ولا ما يسمى بالقضاء السعودي, سيؤدي ثمنها قائد الفيلق الدي ارتكبها عاجلا أم اجلا, الهدرة فروسكم ,
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10
6 - موغرابي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:22
و الله عندما قرأت و إطلعت على الأحكام اصابتني نوبة من الضحك
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7
7 - medmod الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:23
واين هي الاحكام المعروفة في السعودية الين بالسن والعين بالعين وباذي اظلم . وجب في حقهم الاعدام كما تجري العادة في السعودية . هذه احكام سيليها التخفيف ثم العفو .
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8
8 - ابو اسحاق الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:25
ماشاء الله ،طبقا للمواد والنصوص، تطوى قضية خاشقجي، بدون أن يعلم الرأي العام الوطني السعودي تفاصيل الحادث والرأي الدولي أيضا ،ماشاء الله على سرعة القضاء والتحقيقات السعوديين،.
في انتظار أحكام طبقا للفصول والنصوص في حق آلاف المعتقلين في السجون السعودية منذ مدة طويلة .
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3
9 - عادل الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:27
إنا لله وإنا إليه راجعون ألله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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3
10 - عبدو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:30
القضاء المخول له الحكم في هذه القضية هو القضاء التركي الذي وقعت على أرضه عملية الاغتيال والذي يتوفر على أدلة تتبث تورط آخرين في هذه القضية.
سيقول البعض أن القنصلية بمثابة الدولة ولكن القانون الدولي يفرض أن يكون قضاء الدولة التي وقع فيها الاغتيال ان يكون طرفا في المحاكمة
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4
11 - أين هم ؟ الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:31
* مدد الأحكام ها هي !!! و المتهمون الحقيقيون أين هم ؟

* فعلة متهورة غير محسوبة العواقب ، ستستمر بإبتزاز للسعوديين ،
لتنتهي بتقسيمهم إلى دويلات . ما كان هذا أن يقع لو بقي القتيل حيّاً.
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12 - العحب الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:32
جريمة وقعت في تركيا وليس في السعودية في كل بقاع العالم المحكمة المتخصصة تكون في مكان الجريمة
ماذا سيقول خصوم الإسلام
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13 - هاااني الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:32
ولكن ماذا بشأن من أمرهم بذلك؟ كل هذا و المحكمة الموقرة لم تذكر من خطط و فصل في القضية. للأسف، القضاء العربي بعيد كل البعد عن الإسلام. أتخيل لوحدي كم سيضحك العالم المتحضر لهذه الأحكام.
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14 - المنشار الاثنين 07 شتنبر 2020 - 15:57
العالم بأسره يعرف خبايا وحيثيات هذه الجريمة الوحشية، والأدهى والأمر كونها ستبقى لصيقة بصورة بلد به مقدسات المسلمين...حق الشهيد جمال خاشقجي عند الله تعالى...
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5
15 - هم.....هم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:11
محكمة السماء لن تشفع للجناة، فعدل الله نافذ مهما طال الزمن او قصر ....يعلم ما خائنة الأعين وما تخفى الصدور.....صدق الله العظيم
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16 - مهزلة لا محاكمة الاثنين 07 شتنبر 2020 - 16:18
سبحان الله العظيم الذي لا يظلم عنده أحد
(إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)
أين أنتم يوم يقول للمظلوم تقدم وتكلم ويقول للظالم لا تتحرك. وتكون الملائكة شهودا عليك. إضافة للمكان والزمان والجوارح. الكل شهود ضدك يا ظالم
كيف تظن نفسك وأنت في الوقت نفسه خصم وحكم. تحكم بما شئت على من شئت بما شئت كما يقول المتنبي:
يا أعدل الناس إلا في معــاملتي **** فيك الخصام و أنت الخصم والحكم
ويقول البوصيري:
ولا تطع منهما خصما ولا حكما **** فأنت تعرف كيد الخصم والحكم
الآمر بالقتل هو الخصم
وهو في نفس الوقت الحكم
إنها مهزلة لا محاكمة
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