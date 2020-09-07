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"داعش" يتبنى هجوما بسكين في سوسة التونسية

"داعش" يتبنى هجوما بسكين في سوسة التونسية
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:24

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الإثنين، عبر وكالة أعماق الإخبارية، تبنيه الهجوم الذي نفذ الأحد في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس، وأودى بأحد عناصر الحرس الوطني وأصاب آخر.

وهاجم رجال في سيارة عناصر من الحرس الوطني قرب منطقة القنطاوي السياحية في مدينة سوسة بسكين في ساعة مبكرة صباح الأحد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ولاحقت قوات الأمن المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، وأعلنت وزارة الداخلية أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مقتل أحد أفراد القوات الأمنية في الهجوم الذي نفذه "مقاتلون" من التنظيم بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، إنّ "الصور تظهر أن أحد المهاجمين كان يرتدي قميصا يحمل نقوشا مرتبطة بداعش"، الاسم الشائع لتنظيم الدولة الإسلامية.

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