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كُتّاب وآراء
دول غرب إفريقيا تنادي بانتقال سريع للسلطة بمالي
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مالي مجددا، الاثنين، إلى انتقال "سريع" للسلطة إلى المدنيين إثر الانقلاب العسكري في 18 غشت.
وفرضت المجموعة المؤلفة من 15 بلدا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية، ودعت إلى إجراء انتخابات خلال 12 شهرا.
وقال محمدو يوسفو، رئيس النيجر الرئيس الحالي للمجموعة، في بداية قمة لقادة المجموعة بالفيديو: "من واجب مجموعتنا مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديمقراطية سريعا. المجلس العسكري عليه مساعدتنا من أجل مساعدة مالي".
وتابع أنّ "لدى الشركاء الاستراتيجيين للشعب المالي الأمل ذاته".
وخلال قمة طارئة للمجموعة بشأن مالي، الأسبوع الفائت، أشار يوسفو إلى أنّ العقوبات "سترفع تدريجيا استنادا" إلى تطبيق الإجراءات التي تسمح بالعودة إلى الحكم المدني.