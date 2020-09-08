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122 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 10:45
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5099 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا كشف أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17993 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و35 ألف حالة.
وتعافى 6772 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 850049 شخصا.