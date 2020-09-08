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Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الأزمة تدفع ألمانيا إلى الحوار مع مصنعي السيارات

الأزمة تدفع ألمانيا إلى الحوار مع مصنعي السيارات

الأزمة تدفع ألمانيا إلى الحوار مع مصنعي السيارات
هسبريس ـ د.ب.أ
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 11:50

تعتزم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التشاور مع مسؤولي قطاع السيارات في البلاد بشأن الوضع الصعب الذي يمرون به في ظل أزمة كورونا.

ومن المقرر أن تأخذ المشاورات شكل مؤتمر عبر الفيديو، وسوف تدور حول مسائل استراتيجية خاصة بمستقبل القطاع، مثل الرقمنة والتشبيك والقيادة الذاتية.

ويعقد المؤتمر في إطار مبادرة " العمل المركّز للحركية"، وهي تمثل تبادلا دوريا للأفكار بين الأوساط السياسية وقطاع السيارات منذ نهاية عام 2019.

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