24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب (5.00)

  2. أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6% (5.00)

  3. سلا .. اعتماد التعليم عن بعد بالعيايدة وتابريكت‎ (5.00)

  4. تاريخ سياسيين وحُكام .. من "لصوص الأموال" إلى "سُراق الأحلام" (5.00)

  5. محنة الأمازيغية والعربية مع رداءة الكتابة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 132 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

132 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

132 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:40

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع لنحو 391 ألف حالة، بعد تسجيل 2302 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع ليبلغ 22 ألفا و542 حالة، بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3713 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 337 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مهتم الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 14:50
لماذا تركيزكم دائما منصب على عدد الوفيات والاصابات في ايران لننظر الى حالتنا او حالة الدويلات العربية المجاورة لايران فالكل في خانة واحدة والله يفرج كربنا جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - علماء ضائعون الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 15:05
علماء مغاربة اكتشفوا أن كورونا تعيش بالليل و تتكاثر مابين العاشرة ليلا و الخامسة صباحا مثل اللصوص لهذا تكاثفت مصالح الأمنية لزجر و محاربة المخالفين. أما بنهار خد راحتك اذهب للمقهى للسوق ........
غير بليل لا تخرج من المنزل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.