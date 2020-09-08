132 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع لنحو 391 ألف حالة، بعد تسجيل 2302 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع ليبلغ 22 ألفا و542 حالة، بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3713 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 337 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".