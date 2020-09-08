24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب
- لماذا ينبغي إضافة الزيت للخضروات الصفراء والحمراء؟
- إضراب تضامني عن الطعام
- "قرارات الليل" المفاجئة للحكومة تجلب غضب آلاف الأسر المغربية
- التشكيك يواجه فعاليّة لقاحات فيروس "كوفيد-19"
"نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب (5.00)
أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6% (5.00)
تاريخ سياسيين وحُكام .. من "لصوص الأموال" إلى "سُراق الأحلام" (5.00)
تراجع الواردات المغربية يخفف الضغط على احتياطي العملة الصعبة (5.00)
- أستاذ يستقبل تلاميذه بهدايا ووسائل تنظيف وتعقيم - (99)
- المغرب يفتحُ حدوده أمام الأجانب ويراهنُ على إنقاذ قطاع السّياحة - (83)
- باحث مغربي في الحركات الإسلامية: هؤلاء المتآمرون ضد الوطن - (81)
- "قرارات الليل" المفاجئة للحكومة تجلب غضب آلاف الأسر المغربية - (76)
- وسائل تعقيم "بدائية" تفضح ضعف بنية المدارس العمومية بالمغرب - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تزايد إصابات كورونا وسط الشبان يقلق بريطانيا
فرضت حكومة المملكة المتحدة الثلاثاء قيودا أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في شمال غرب إنجلترا، مبدية تخوفها إزاء تزايد الإصابات في صفوف الشبان.
وتحدث وزير الصحة مات هانكوك عن "ارتفاع كبير" في عدد الفحوص الإيجابية (النتائج لجهة الإصابة بالفيروس)، بات حاليا الأعلى في البلاد، وبلغ 120 إصابة لكل مئة ألف نسمة في بولتون، قرب مانشستر.
وجاء في بيان للوزير أن "ارتفاع عدد الإصابات في بولتون مردّه جزئيا إلى اختلاط أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. هذا الاستنتاج توصّلنا إليه بفضل تتبع المخالطين".
وقال هانكوك إنه "من خلال نظام تتبّع المخالطين توصّلنا إلى تحديد عدد من الحانات التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير".
وأعلن هانكوك فرض قيود على مراكز الضيافة في بولتون تشمل تقليص ساعات العمل وحظر اختلاط السكان.
وتأتي القيود الأخيرة المفروضة في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد بعد إغلاق تام دام أشهرا فرض في أواخر مارس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الحجر الصحي ، و يسيئون إستعمال الكمامة و لا يطبقون التباعد الإجتماعي .
المهم في كل سيئة المغاربة هم السبب .