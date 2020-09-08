تزايد إصابات كورونا وسط الشبان يقلق بريطانيا

هسبريس - أ.ف.ب

فرضت حكومة المملكة المتحدة الثلاثاء قيودا أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في شمال غرب إنجلترا، مبدية تخوفها إزاء تزايد الإصابات في صفوف الشبان.

وتحدث وزير الصحة مات هانكوك عن "ارتفاع كبير" في عدد الفحوص الإيجابية (النتائج لجهة الإصابة بالفيروس)، بات حاليا الأعلى في البلاد، وبلغ 120 إصابة لكل مئة ألف نسمة في بولتون، قرب مانشستر.

وجاء في بيان للوزير أن "ارتفاع عدد الإصابات في بولتون مردّه جزئيا إلى اختلاط أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. هذا الاستنتاج توصّلنا إليه بفضل تتبع المخالطين".

وقال هانكوك إنه "من خلال نظام تتبّع المخالطين توصّلنا إلى تحديد عدد من الحانات التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير".

وأعلن هانكوك فرض قيود على مراكز الضيافة في بولتون تشمل تقليص ساعات العمل وحظر اختلاط السكان.

وتأتي القيود الأخيرة المفروضة في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد بعد إغلاق تام دام أشهرا فرض في أواخر مارس.