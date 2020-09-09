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142 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 10:45
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعا،ء تسجيل 5218 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أنه تم تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بكورونا أيضا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18135 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و41 ألف حالة.
وتعافى 6409 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 856458 شخصا، فيما بقيت هناك 166414 حالة نشطة.