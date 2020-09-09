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تعليق تجارب "لقاح أوكسفورد" ضد فيروس كورونا

تعليق تجارب "لقاح أوكسفورد" ضد فيروس كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 11:30

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة نحو 900 ألف شخص في العالم، ثلثهم في أمريكا اللاتينية؛ فيما علقت، الليلة الماضية، التجارب السريرية لأحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدما التي طورتها مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية وجامعة أوكسفورد.

ولمعرفة أحد العوارض الجانبية المحتملة الخطيرة لدى مشارك، أعلنت "آسترازينيكا" البريطانية السويدية، شريكة جامعة أوكسفورد البريطانية، تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد "كوفيد-19" في دول عديدة في العالم، منها بريطانيا والولايات المتحدة، بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يفسر".

وستعلق التجارب إلى أن تقيّم لجنة مستقلة العارض الذي لم تعط تفاصيل عنه، ويرجح أن تكون عوارض جانبية خطيرة. ووفقا لموقع "ستايت نيوز" المتخصص، علقت التجارب "للاشتباه بعارض جانبي خطير لدى مشارك في بريطانيا".

ويقول ديفيد لو، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، ضمن تصريح صحافي لوكالة "فرانس برس"، إن "عوارض أخرى جانبية سجلت؛ كالحمى والآلام (...) بالتالي قد يكون الأمر أكثر خطورة".

وأضاف الخبير: "غالبا ما تعلق التجارب مؤقتا عندما يظهر عارض جانبي عند مريض، ليتمكن الباحثون من إبلاغ المواقع التي تجرى فيها التجارب"، وأوضح: "على الأرجح أن الهدف حاليا هو توخي الحذر، إنه تعليق، والأمر ليس كما لو أننا نقول لا يمكننا التقدم".

ملايين الجرعات

تعليق ديفيد لو قد يؤخر أحد المشاريع الغربية الأكثر تقدما إلى جانب مشاريع شركتي "موديرنا" و"بفايزر" الأمريكيتين، وقامت كل واحدة منهما بتطويع عشرات آلاف الأشخاص للتحقق من سلامة الجرعات وتمنع الأشخاص الذين لقحوا من الإصابة بوباء "كوفيد-19".

وكانت الشركات الثلاث تقول، حتى الآن، إنها تأمل في الحصول على نتائج قبل نهاية السنة أو مطلع 2021 وبدأت بإنتاج ملايين الجرعات مسبقا في حال أتت النتائج ناجحة. بينما باعت "آسترازينيكا" مسبقا مئات ملايين الجرعات لدول عديدة في العالم أكثر من أي من منافساتها.

وأعلنت المكسيك، المشاركة مع الأرجنتين في إنتاج وتوزيع لقاح "آسترازينيكا" المحتمل في أمريكا اللاتينية، احتمال تأجيل استخدامه. وأعلن هوغو لوبيز غاتيل،وزير الصحة المكسيكي، خلال مؤتمر صحافي، أن تعليق التجارب السريرية "ليس حدثا غير معهود... وبالتالي وصول اللقاح إلى المنطقة قد يتأخر".

وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، يخشى العديد من الخبراء من أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا لترخيص استخدام لقاح ضد "كورونا" قبل الاستحقاق الرئاسي في الثالث من تشرين نونبر. وأكد ترامب أن بلاده ستطوّر لقاحا "هذه السنة".

أما خصمه الديمقراطي جو بايدن، فقال الاثنين إنه "يريد أن يستمع إلى آراء العلماء"، وأكدت السلطات الصحية في البلاد أن عملية الموافقة على لقاح محتمل ستقوم على النتائج العلمية.

وحيال الجدل المتصاعد، سعى مديرو تسع شركات تطور لقاحات إلى طمأنة الرأي العام، من خلال توقيع تعهد مشترك بالالتزام بنتائج التجارب السريرية قبل منح ترخيص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Stankies الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 11:39
فيروس السيدا 40 عام و هما تيقللبو على اللقاح بدون جدوى و غايجيو دابا غايلقاو لقاح تكورونا ف 6 شهور.وانسا. مناعة القطيع هي اللي غادي تنفع .اللهم إرحم عبادك الضعفاء
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6
2 - حمزة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 11:42
يواا يالمتابعين مسألة اللقاح ما زالت بعيدة المنال التزمو بالإجراءات الاحترازية وكفاكم استهتارا اللله يرحم الوالدين
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5
3 - ما قالت الشوافة. الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 11:53
ها اللي قالت الشوافة...من كرونة لمرض لا يعرف او غير معروف.....فهل ستستمر سيد وزير الصحة في المشاركة مع الصين ؟ بمغاربة قد يكونوا اول ضحية. لهذا اللقاح المنتظر...فاترك لهم الامر...فإنهم فاقوا المليار نسمة.
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-5
4 - socx الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 11:54
مرض خصو بويا عمر باش يبرا.................
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-9
5 - Prof. de microbio. en Belgique الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 11:54
فقط لتوضيح الأمور:
ينبغي أن لا نضع الكثير من الأمل في في الحصول السريع على لقاح فعال و بدون آثارسلبية ، هذا الأمريتطلب الوقت لأنه يتعلق بالبحث لا بِالصناعة فقط. وحتى ولو وصلنا إلى هذا الإنتاج ،الشيء الذي سيحدث بالتأكيد في الأشهر القادمة فإنّ عدد كبيرمن الناس وخاصة هنا في أوروبا سيرفضونه لأن كل آثاره الجانبية سوف لا تعرفُ ُ إلّا بعد سنين.
و اللقاحات كيف ما كان نوعها فإنها تحتوي على بعض المواد غالباً ما تكون مضرة ،أذكرعلى سبيل المِثال أملاح الألمنيوم لتي تستخدم في اللقاحات منذ زمن طويل بحيث تساعد على تقوية آلمناعة و الألمنيوم ينتقل إلى الدماغ ويضر بالجهاز العصبي المركزي.
يبقى الجانب الإيجابي هو أن اللقاح سيضع حدًا لهذا للوباء إذا بلغ عدد المُلقَّحين نسبة تقارب 70٪ .
وإذا كان الجميع يحترم التدابير الوقائية فإننا سنتغلب على هذا الوباء .
نطلب من الله أن يحفظنا ويرفع عنّا هذا البلاء.
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16
6 - الله يحفظ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:00
الله يحفظ لا يختارعو ا شي موصيبا جديدة تاني راحنا تقهرنا الله يحضر السلامة وينجي كافة المخلوقات
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3
7 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:02
نتمنى الا تكون البشرية ضحية تجارب لقاحات توصل فقط إلى الشهرة والتجارة عوض العلاج النهائي للوباء
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2
8 - متتبع الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:06
لا نعرف هل هذا صحيح ام رغبة اطراف لا نعرفها رغبة منها في اطالة مدة هذا الوباء لغرض في نفس يعقوب.
الشيئ الذي لم افهمه هو في اوروبا كانو يموتون فجأة بالٱلاف يوميا و توقفت الوفاة ايضا فجأة.
الصين كذلك. هل وجدوا اللقاح ام كانو يحسبون ضحايا امراض اخرى ضمن كورونا.
على أي حال يجب الوقاية و الاحتياط لأن يمكن ان يكون كورونا غير حقيقي و احتمال ان يكون ايضا حقيقي وفتاك.
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2
9 - ان كنت ناسي افكرك الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:07
قام 40 عالم من جامعة اكسفورد باصدار ورقة علمية,مفادها ان اي لقاح حتى يكون امنا للاستعمال يجب ان يخضع لفترو اختبار تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات.وهذه الورقة العلمية موجودة على النت.
في حين ان المغاربة,ينتظرون اللقاح الذي لم يمر على صنعه شهور قليلة و الذي تجربه الدولة على المواطنين المتطوعين و المغفلين ايضا.وعندما بينت في عدد من التعاليق خطورة اخذ اللقاح,انهالت على تعليقي الديسلايكات,وكاني افتري الكلام من عندي.
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0
10 - الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:25
الله یرفع علینا هاد الوباء
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4
11 - momkiin الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 12:33
هناك لقاح روسي
حسب الاخبار فإن روسيا بدأت بتلقيح كبار الشخصيات ( ابنة بوتين و وزير الدفاع....)
(نحن في المغرب نؤمن بقدرات الغير رغم قدرات البلاد )
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