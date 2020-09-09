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كُتّاب وآراء
تعليق تجارب "لقاح أوكسفورد" ضد فيروس كورونا
تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة نحو 900 ألف شخص في العالم، ثلثهم في أمريكا اللاتينية؛ فيما علقت، الليلة الماضية، التجارب السريرية لأحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدما التي طورتها مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية وجامعة أوكسفورد.
ولمعرفة أحد العوارض الجانبية المحتملة الخطيرة لدى مشارك، أعلنت "آسترازينيكا" البريطانية السويدية، شريكة جامعة أوكسفورد البريطانية، تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد "كوفيد-19" في دول عديدة في العالم، منها بريطانيا والولايات المتحدة، بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يفسر".
وستعلق التجارب إلى أن تقيّم لجنة مستقلة العارض الذي لم تعط تفاصيل عنه، ويرجح أن تكون عوارض جانبية خطيرة. ووفقا لموقع "ستايت نيوز" المتخصص، علقت التجارب "للاشتباه بعارض جانبي خطير لدى مشارك في بريطانيا".
ويقول ديفيد لو، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، ضمن تصريح صحافي لوكالة "فرانس برس"، إن "عوارض أخرى جانبية سجلت؛ كالحمى والآلام (...) بالتالي قد يكون الأمر أكثر خطورة".
وأضاف الخبير: "غالبا ما تعلق التجارب مؤقتا عندما يظهر عارض جانبي عند مريض، ليتمكن الباحثون من إبلاغ المواقع التي تجرى فيها التجارب"، وأوضح: "على الأرجح أن الهدف حاليا هو توخي الحذر، إنه تعليق، والأمر ليس كما لو أننا نقول لا يمكننا التقدم".
ملايين الجرعات
تعليق ديفيد لو قد يؤخر أحد المشاريع الغربية الأكثر تقدما إلى جانب مشاريع شركتي "موديرنا" و"بفايزر" الأمريكيتين، وقامت كل واحدة منهما بتطويع عشرات آلاف الأشخاص للتحقق من سلامة الجرعات وتمنع الأشخاص الذين لقحوا من الإصابة بوباء "كوفيد-19".
وكانت الشركات الثلاث تقول، حتى الآن، إنها تأمل في الحصول على نتائج قبل نهاية السنة أو مطلع 2021 وبدأت بإنتاج ملايين الجرعات مسبقا في حال أتت النتائج ناجحة. بينما باعت "آسترازينيكا" مسبقا مئات ملايين الجرعات لدول عديدة في العالم أكثر من أي من منافساتها.
وأعلنت المكسيك، المشاركة مع الأرجنتين في إنتاج وتوزيع لقاح "آسترازينيكا" المحتمل في أمريكا اللاتينية، احتمال تأجيل استخدامه. وأعلن هوغو لوبيز غاتيل،وزير الصحة المكسيكي، خلال مؤتمر صحافي، أن تعليق التجارب السريرية "ليس حدثا غير معهود... وبالتالي وصول اللقاح إلى المنطقة قد يتأخر".
وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، يخشى العديد من الخبراء من أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا لترخيص استخدام لقاح ضد "كورونا" قبل الاستحقاق الرئاسي في الثالث من تشرين نونبر. وأكد ترامب أن بلاده ستطوّر لقاحا "هذه السنة".
أما خصمه الديمقراطي جو بايدن، فقال الاثنين إنه "يريد أن يستمع إلى آراء العلماء"، وأكدت السلطات الصحية في البلاد أن عملية الموافقة على لقاح محتمل ستقوم على النتائج العلمية.
وحيال الجدل المتصاعد، سعى مديرو تسع شركات تطور لقاحات إلى طمأنة الرأي العام، من خلال توقيع تعهد مشترك بالالتزام بنتائج التجارب السريرية قبل منح ترخيص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ينبغي أن لا نضع الكثير من الأمل في في الحصول السريع على لقاح فعال و بدون آثارسلبية ، هذا الأمريتطلب الوقت لأنه يتعلق بالبحث لا بِالصناعة فقط. وحتى ولو وصلنا إلى هذا الإنتاج ،الشيء الذي سيحدث بالتأكيد في الأشهر القادمة فإنّ عدد كبيرمن الناس وخاصة هنا في أوروبا سيرفضونه لأن كل آثاره الجانبية سوف لا تعرفُ ُ إلّا بعد سنين.
و اللقاحات كيف ما كان نوعها فإنها تحتوي على بعض المواد غالباً ما تكون مضرة ،أذكرعلى سبيل المِثال أملاح الألمنيوم لتي تستخدم في اللقاحات منذ زمن طويل بحيث تساعد على تقوية آلمناعة و الألمنيوم ينتقل إلى الدماغ ويضر بالجهاز العصبي المركزي.
يبقى الجانب الإيجابي هو أن اللقاح سيضع حدًا لهذا للوباء إذا بلغ عدد المُلقَّحين نسبة تقارب 70٪ .
وإذا كان الجميع يحترم التدابير الوقائية فإننا سنتغلب على هذا الوباء .
نطلب من الله أن يحفظنا ويرفع عنّا هذا البلاء.
الشيئ الذي لم افهمه هو في اوروبا كانو يموتون فجأة بالٱلاف يوميا و توقفت الوفاة ايضا فجأة.
الصين كذلك. هل وجدوا اللقاح ام كانو يحسبون ضحايا امراض اخرى ضمن كورونا.
على أي حال يجب الوقاية و الاحتياط لأن يمكن ان يكون كورونا غير حقيقي و احتمال ان يكون ايضا حقيقي وفتاك.
في حين ان المغاربة,ينتظرون اللقاح الذي لم يمر على صنعه شهور قليلة و الذي تجربه الدولة على المواطنين المتطوعين و المغفلين ايضا.وعندما بينت في عدد من التعاليق خطورة اخذ اللقاح,انهالت على تعليقي الديسلايكات,وكاني افتري الكلام من عندي.
حسب الاخبار فإن روسيا بدأت بتلقيح كبار الشخصيات ( ابنة بوتين و وزير الدفاع....)
(نحن في المغرب نؤمن بقدرات الغير رغم قدرات البلاد )