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برلسكوني: المصابون بكورونا أمام "مرض شيطاني"

برلسكوني: المصابون بكورونا أمام "مرض شيطاني"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 13:40

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، المصاب بفيروس كورونا، إنه يحارب "مرضا شيطانيا".

وقال السياسي البالغ من العمر 83 عاما، في اتصال هاتفي مع فعالية انتخابية لحزبه "فورزا إيطاليا"، "أحارب من أجل الخروج من هذا المرض الشيطاني، إنه مرض كريه للغاية".

وأضاف برلسكوني أن الفحوصات التي أجريت له، في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو، كشفت أنه من "الخمسة الأعلى" بناء على شدة الإصابة من بين مرضى المستشفى.

وأضاف الملياردير المحافظ والقطب الإعلامي :"أبذل قصارى جهدي وآمل حقا أن أنجح وأن يكتب لي الشفاء ".

ويرقد برلسكوني في سان رافاييلي منذ الجمعة الماضية، وتم في المستشفى تشخيص حالته على أنه مصاب بالتهاب رئوي مضاعف مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا.

وساءت صحة برلسكوني خلال السنوات الأخيرة، حيث خضع لجراحة قلب مفتوح في عام 2016. كما خضع رئيس وزراء إيطاليا السابق عام 2019 لعملية جراحية لإصلاح فتق أربي وانسداد في الأمعاء.

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