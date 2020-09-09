24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:35
|07:03
|13:30
|16:59
|19:47
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوضع الثقافي المغربي في زمن "كورونا"
- ميول سياسي فاضح لاستعمال استثنائية "أزمة كورونا"
- التجارب السريرة أهون من الموت السريري
- "بولياموري"
- القضية الفلسطينية.. الوجه الآخر
"عدم الالتزام" يُعطل مقتضيات اتفاق "الرفع من الحد الأدنى للأجور" (5.00)
الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)
تحديات "جائحة كورونا" تبرز الحاجة إلى إنجاح نمط التعليم الذاتي (5.00)
- الجزائر تقود مخططا منظما للاستيلاء على "فن الملحون" المغربي - (123)
- المغرب يفتحُ حدوده أمام الأجانب ويراهنُ على إنقاذ قطاع السّياحة - (102)
- وسائل تعقيم "بدائية" تفضح ضعف بنية المدارس العمومية بالمغرب - (97)
- بنعبد الله ينتقد "الإجراءات المباغتة وبلاغات آخر ساعة" للحكومة - (89)
- مدارس خصوصية تنادي بوقف تسليم شواهد المغادرة تفاديا للإفلاس - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلسكوني: المصابون بكورونا أمام "مرض شيطاني"
قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، المصاب بفيروس كورونا، إنه يحارب "مرضا شيطانيا".
وقال السياسي البالغ من العمر 83 عاما، في اتصال هاتفي مع فعالية انتخابية لحزبه "فورزا إيطاليا"، "أحارب من أجل الخروج من هذا المرض الشيطاني، إنه مرض كريه للغاية".
وأضاف برلسكوني أن الفحوصات التي أجريت له، في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو، كشفت أنه من "الخمسة الأعلى" بناء على شدة الإصابة من بين مرضى المستشفى.
وأضاف الملياردير المحافظ والقطب الإعلامي :"أبذل قصارى جهدي وآمل حقا أن أنجح وأن يكتب لي الشفاء ".
ويرقد برلسكوني في سان رافاييلي منذ الجمعة الماضية، وتم في المستشفى تشخيص حالته على أنه مصاب بالتهاب رئوي مضاعف مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا.
وساءت صحة برلسكوني خلال السنوات الأخيرة، حيث خضع لجراحة قلب مفتوح في عام 2016. كما خضع رئيس وزراء إيطاليا السابق عام 2019 لعملية جراحية لإصلاح فتق أربي وانسداد في الأمعاء.