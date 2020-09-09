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الرئيسية | خارج الحدود | 127 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

127 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

127 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 14:54

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 393 ألف حالة، بعد تسجيل 2313 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات يبلغ 22 ألفا و669 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة لنفسها الانتباه إلى أن 3735 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 339 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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