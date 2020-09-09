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أوروبا تحجز 200 مليون جرعة لقاح محتمل لكورونا

أوروبا تحجز 200 مليون جرعة لقاح محتمل لكورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:40

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق أولي للحصول على مئتي مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد طوره التحالف الألماني-الأميركي "بايونتك/فايزر"، مع إمكان الحصول على مئة مليون جرعة إضافية، في سادس اتفاق من نوعه يبرمه الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيديس، في بيان، إن "المفاوضات النهائية مع بايونتك/فايزر تحرز تقدما جديدا لتعزيز عرضنا الصلب والمتنوع من اللقاحات المحتملة".

وأضافت: "نحن متفائلون إزاء إمكان أن تثبت سلامة وفعالية أحد هذه اللقاحات ضد كوفيد-19 لمساعدتنا في التغلب على هذه الجائحة".

وتطور شركة "بايونتك" ومختبرات "فايزر" الأميركية منذ أشهر هذا اللقاح الذي دخل نهاية يوليوز في مرحلة تجارب سريرية على نطاق واسع. وفي مطلع يوليوز، كشف التحالف عن نتائج أولية إيجابية بعد إجراء اختبارات على 45 شخصا.

وأعلنت الولايات المتحدة في 22 يوليوز دفع 1,95 مليار دولار للحصول على مئة مليون جرعة من اللقاح المحتمل المطور من التحالف الألماني-الأميركي. كذلك أبرمت اليابان اتفاقا مع الشركتين لضمان الحصول على 120 مليون جرعة.

وهذا الاتفاق السادس من نوعه للاتحاد الأوروبي الذي اتفق سابقا مع الائتلاف الفرنسي البريطاني "سانوفي-جي أس كاي"، والمختبرات الأميركية "جونسون أند جونسون"، والألمانية "كيورفاك"، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "مودرنا"، لضمان حجز عدد كبير من الجرعات.

ووقعت المفوضية الأوروبية في 14 غشت اتفاقا ينص على شراء مسبق لثلاثمئة مليون جرعة من المجموعة الصيدلانية السويدية البريطانية "أسترازينيكا"، مع إمكان الاستحصال على مئة مليون جرعة إضافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:59
اللهم فرج على شعوب العالم، اظن ان اللقاح كان قبلة ظهور الوباء عند ألمانيا والدليل عدد الاصابات في ألمانيا، وعلى ألمانيا ان تحتفظ باللقاح حتى يخسر ترامب الانتخبات
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2 - kamal الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:06
الدول الغنية ستلقح مواطنيها أولا، أما باقي سكان العالم سينتظرون دورهم بعد سنتين أو ربما أكثر.
الجائحة أظهرت الوجه الحقيقي للعالم و إفلاس الديموقراطية و الدين.
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3 - جهة مكناس فاس الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:13
اللقاح الوحيد المتقدم حاليا هو اللقاح الصيني لSinovac/Sinopharm و اللقاح الأمريكي لشركة Moderna، الآخرون لا زالوا متأخرين، أوروبا لا تلقح شعوبها بلقاح تم إنتاجه في غضون سنة. اللقاح يتم إنتاجه على الأقل في 3 سنوات، لا تنتظروا الحصول على لقاح قبل شهر 7 من 2021 بحول الله.
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