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كُتّاب وآراء
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العطالة تصل إلى نسبة 13,4 في المائة وسط تركيا
الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:50
أظهرت بيانات نُشرت في تركيا، اليوم الخميس، أن معدل البطالة ارتفع إلى ,413% خلال شهر يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، المشتهر بتسمية "تركستات" فإن البطالة ارتفعت في هذا الشهر بنسبة 0,4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت البطالة في يونيو بـ0,5 في المائة، حيث كانت سجلت في شهر ماي من هذه السنة نسبة 12,9% .
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التوظيف وصل إلى 42,4%، منخفضا بنسبة كبيرة بلغت 4% على أساس سنوي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - amin amin الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:17
الا كانت تركيا وصلت لهد العدد فنسبة البطالة فاكيد المغرب وصل لاكترمن %50.
3 - السلاوي الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:20
السلام عليكم...أفضل من الدول العربية كلها .أردوغان وما أدراك...... من العشرينة دولة إقتصاديا. أما عسكريا تقف في وجه الدول العظمى.......
4 - الوجدي الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:27
تركيا صارت في صف دول المتقدمة نسبة البطالة فيها ترتفع وتنخفض اما في الدول العربية فهي في ارتفاع مستمر
5 - الحسين الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:30
سمعنا من وزارة التخطيط في تقريرها السابق ان البطالة في المغرب ستصل 8بالمائة
والعجيب أننا على ضوءهذالرقم فالمغرب. احسن من جميع الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية من حيث البطالة.
مع العلم ان جل المؤسسات والمقاولات السياحية وغيرها اغلقت ابوابها ولا ندري
أين جاءت هذه الدراسة ومن قام بها ؟
والعجيب أننا على ضوءهذالرقم فالمغرب. احسن من جميع الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية من حيث البطالة.
مع العلم ان جل المؤسسات والمقاولات السياحية وغيرها اغلقت ابوابها ولا ندري
أين جاءت هذه الدراسة ومن قام بها ؟
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