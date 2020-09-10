العطالة تصل إلى نسبة 13,4 في المائة وسط تركيا

هسبريس ـ مُتابعة

أظهرت بيانات نُشرت في تركيا، اليوم الخميس، أن معدل البطالة ارتفع إلى ,413% خلال شهر يونيو الماضي.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، المشتهر بتسمية "تركستات" فإن البطالة ارتفعت في هذا الشهر بنسبة 0,4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت البطالة في يونيو بـ0,5 في المائة، حيث كانت سجلت في شهر ماي من هذه السنة نسبة 12,9% .

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التوظيف وصل إلى 42,4%، منخفضا بنسبة كبيرة بلغت 4% على أساس سنوي.