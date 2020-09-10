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الرئيسية | خارج الحدود | 128 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

128 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

128 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:50

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 5363 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18263 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و46 ألف حالة.

وتعافى 5915 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 862373 شخصا، فيما بقيت هناك 165734 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - N.H الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:55
أين هو اللقاح الروسي من هذا!!!!؟؟؟؟
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