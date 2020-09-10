24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماذا تعرف عن الخرف الجبهي الصدغي؟
- الأزمة الصحية تكبد صنّاع السيارات خسائر عبر العالم
- الحب... موت صغير
- تصوير مسلسل "مغريضو" يصل إلى النهاية بالريف
- عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس بين الممرضين
مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)
لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)
الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)
سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)
- العثماني يٌشيد بنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي ويرفض التشويش - (169)
- مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة - (122)
- المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (74)
- الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية - (55)
- الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
129 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 395 ألف حالة بعد تسجيل 2063 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بلغ 22 ألفا و798 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة حديثة.
ولفتت المسؤولة الانتباه، أيضا، إلى أن 3728 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 341 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".