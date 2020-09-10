129 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 395 ألف حالة بعد تسجيل 2063 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بلغ 22 ألفا و798 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة حديثة.

ولفتت المسؤولة الانتباه، أيضا، إلى أن 3728 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 341 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".