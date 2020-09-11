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الرئيسية | خارج الحدود | نشطاء "السترات الصفراء" يعودون إلى شوارع ‎فرنسا

نشطاء "السترات الصفراء" يعودون إلى شوارع ‎فرنسا

نشطاء "السترات الصفراء" يعودون إلى شوارع ‎فرنسا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 15:40

يعود ناشطو حركة "السترات الصفراء"، السبت، إلى الشوارع، لبدء سلسلة من التحركات والتظاهرات في باريس وفي مدن فرنسية أخرى، بعد استراحة خلال الصيف.

وبعد ما يقرب من عامين من ولادة هذه الحركة الاحتجاجية، أعلن عن تنظيم تجمعات في مقاطعات مرسيليا وتولوز وليون وليل ونانت ونيس وبوردو وستراسبورغ إضافة إلى العاصمة.

ودُعي المتظاهرون ضمن منطقة باريس إلى التجمع في الشانزليزيه وساحات لا بورس وواغرام وسان بيار عند سفح كنيسة القلب الأقدس في مونمارتر.

وحظر ديدييه لالمان، قائد شرطة باريس، "أيّ تجمع للأشخاص الذين يدّعون أنهم جزء من حركة "السترات الصفراء" في ضوء خطر إخلال بالنظام العام" في أجزاء عديدة من العاصمة من الجمعة الـ18,00 حتى السبت (16,00 ت غ).

كما منع تظاهرتين كان من المقرر أن تمرا عبر الشانزليزيه.

وتقول مصادر الشرطة إنه من المتوقع تجمع ما بين أربعة وخمسة آلاف متظاهر في باريس، بما في ذلك ألف شخص يحتمل أن يكونوا عنيفين.

وفي المجموع، أشار 2300 شخص إلى أنهم ينوون المشاركة في المسيرة في الشانزليزيه، وأبدى 7000 اهتمامهم بها وفقا لصفحة الحدث على "فيسبوك".

وتسعى حركة "السترات الصفر"، التي ولدت في 17 نونبر 2018 والتي تناهض النخب وتناضل من أجل المزيد من العدالة المالية والاجتماعية، إلى انطلاق جديدة بعد السنة الأولى التي اتسمت بتظاهرات عنيفة شهدت إحراق مبان ومحلات تجارية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كاظم الغيظ الجمعة 11 شتنبر 2020 - 16:26
الكمامة ومنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص وعدد من القيود، ومنع الحريات الشخصية، التي يقال أنها لمواجهة الكوڤيد، ليست كذلك، بل لقطع الطريق على "الستراة الصفراء"الذين كادوا يعصفون بماكرون وحكومته، لولا التضخيم الإعلامي للڤيروس و إصدار le confinement, في.....الدقيقة الأخيرة !! وسيحاول ماكرون اليوم من جديد، إصدار رزمة جديدة من الإجراءات..!! وكما سبق، تزامنت مع الحركة الإحتجاجية.
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