24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف تختار الحذاء المناسب لطفلك؟
- التعليم عن بُعد يطلق جدل "الابتزاز الإلكتروني" للمدارس في أمريكا
- تقرير: الحرارة ترتفع خلال السنوات الخمس القادمة
- محام أوروبي بارز يدعم حق المسلمين واليهود في ذبح الأضاحي
- "الباطرونا" يحذر من تمدد القطاع غير المهيكل في اقتصاد المغرب
إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)
رصيف الصحافة: اختفاء طفل يتحول إلى "قضية رأي عام" في طنجة (5.00)
- زواج مثلي مغربي بإسباني يصدم معارفه بمارتيل - (84)
- الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية - (77)
- مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ - (71)
- حركية الدبلوماسية المغربية في الملف الليبي تفاقم العزلة الجزائرية - (70)
- تقرير: "جائحة كورونا" تحسّن السمعة الداخلية والخارجية للمغرب - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كوريا الشمالية تأمر بقتل عابري الحدود لكبح كورونا
أصدرت سلطات كوريا الشمالية أمرا بإطلاق النار حتى الموت على عابري حدودها من الصين، خشية دخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا، وفق ما أفاد قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز.
وقال أبرامز خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن بيونغ يانغ أقامت "منطقة عازلة جديدة على مسافة كيلومتر واحد أو اثنين عند حدودها مع الصين".
وأضاف: "نشروا قوات العمليات الخاصة الكورية الشمالية هناك (...) ولدى هذه القوة الضاربة أوامر بإطلاق النار حتى الموت" على من يحاولون عبور هذه المنطقة.
ويواجه الشمال الفقير، حليف للصين والذي لم يؤكد وجود إصابة واحدة على أراضيه حتى الآن، خطر انهيار نظامه الصحي في حال تفشي الفيروس.
وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها مع الصين في يناير في محاولة لمنع دخول مصابين، وفي يوليوز ذكر الإعلام الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارىء إلى مستواها الأقصى.