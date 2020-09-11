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الرئيسية | خارج الحدود | كوريا الشمالية تأمر بقتل عابري الحدود لكبح كورونا

كوريا الشمالية تأمر بقتل عابري الحدود لكبح كورونا

كوريا الشمالية تأمر بقتل عابري الحدود لكبح كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 17:35

أصدرت سلطات كوريا الشمالية أمرا بإطلاق النار حتى الموت على عابري حدودها من الصين، خشية دخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا، وفق ما أفاد قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية روبرت أبرامز.

وقال أبرامز خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن بيونغ يانغ أقامت "منطقة عازلة جديدة على مسافة كيلومتر واحد أو اثنين عند حدودها مع الصين".

وأضاف: "نشروا قوات العمليات الخاصة الكورية الشمالية هناك (...) ولدى هذه القوة الضاربة أوامر بإطلاق النار حتى الموت" على من يحاولون عبور هذه المنطقة.

ويواجه الشمال الفقير، حليف للصين والذي لم يؤكد وجود إصابة واحدة على أراضيه حتى الآن، خطر انهيار نظامه الصحي في حال تفشي الفيروس.

وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها مع الصين في يناير في محاولة لمنع دخول مصابين، وفي يوليوز ذكر الإعلام الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارىء إلى مستواها الأقصى.

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