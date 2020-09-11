ترامب يصف اتفاق البحرين وإسرائيل بـ"التاريخي"

هسبريس - د .ب .أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطوة اليوم الجمعة من جانب البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات تشير إلى "يوم تاريخي حقا".

وذكر ترامب، متحدثا بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن الجانبين بمنطقة الشرق الأوسط كانا قد "سئما من القتال".

وأشار إلى أن "أمورا طيبة" قد تحدث فيما يتعلق بالفلسطينيين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لاعتداءات الحادي عشر من شتنبر، وقال إنه " يشرفه " هذا التوقيت.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يرى أن الكثير من الدول سوف تبدأ أيضا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متحدثا عن تحول يجري في المنطقة.