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كُتّاب وآراء
ترامب يصف اتفاق البحرين وإسرائيل بـ"التاريخي"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطوة اليوم الجمعة من جانب البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات تشير إلى "يوم تاريخي حقا".
وذكر ترامب، متحدثا بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن الجانبين بمنطقة الشرق الأوسط كانا قد "سئما من القتال".
وأشار إلى أن "أمورا طيبة" قد تحدث فيما يتعلق بالفلسطينيين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لاعتداءات الحادي عشر من شتنبر، وقال إنه " يشرفه " هذا التوقيت.
وقال الرئيس الأمريكي إنه يرى أن الكثير من الدول سوف تبدأ أيضا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متحدثا عن تحول يجري في المنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اللهم حكم إسرائيل ولا حكم شي دولة إسلامية
في الشهور القليلة القديمة سنرى جل العواصم العربية نحتضن السفارة الإسرائيلية في بلدانها،،
مادامت الدول العربية الاكثر أهمية ودات وزن إقليميا ودوليا مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقيات الصلح مع اسراءيل والسعودية في الطريق،،
ماذا بقي ادن،،،؟؟
الصومال او موريطانيا او احدى الدول المغاربية ماهو وزنها، مع احترامي بالطبع لهم ،،