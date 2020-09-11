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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يصف اتفاق البحرين وإسرائيل بـ"التاريخي"

ترامب يصف اتفاق البحرين وإسرائيل بـ"التاريخي"

ترامب يصف اتفاق البحرين وإسرائيل بـ"التاريخي"
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 18:52

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطوة اليوم الجمعة من جانب البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات تشير إلى "يوم تاريخي حقا".

وذكر ترامب، متحدثا بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن الجانبين بمنطقة الشرق الأوسط كانا قد "سئما من القتال".

وأشار إلى أن "أمورا طيبة" قد تحدث فيما يتعلق بالفلسطينيين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لاعتداءات الحادي عشر من شتنبر، وقال إنه " يشرفه " هذا التوقيت.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يرى أن الكثير من الدول سوف تبدأ أيضا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متحدثا عن تحول يجري في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ))مغربي(( الجمعة 11 شتنبر 2020 - 21:18
عدونا الحقيقي هو جارة السوء وكل من هو ضد وحدتنا الترابية، أما إسرائيل فهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
اللهم حكم إسرائيل ولا حكم شي دولة إسلامية
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-47
2 - مهتم متهم الجمعة 11 شتنبر 2020 - 21:19
ما يجري لي المنطقة منذ سنة 2017 هو العمل على تنفيذ وعد ترامب الذي يشبه وعد بيلفور سنة 1917.
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16
3 - مراد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 21:27
الامارات و البحرين بهاته الخيانه التاريخيه يقولون لاسراءيل نحن لا نهتم للآلاف من السجناء الفلسطينين في سجون الضلم و العار و لا نهتم لتهجيركم للملايين من الفلسطينين و لا نهتم لاستيلاءكم على الاراضي الفلسطينين و لا لقتلكم للفلسطينيين ، نحن نحب اسراءيل لذالك سوف نتعاون معكم و ناخذو بايديكم. انها من علامات الساعه. انها زمان الغدر و الطعن في الضهر.
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27
4 - ملاحظ مغربي،، الجمعة 11 شتنبر 2020 - 21:44
غدا ايضا سنسمع السعودية،،
في الشهور القليلة القديمة سنرى جل العواصم العربية نحتضن السفارة الإسرائيلية في بلدانها،،
مادامت الدول العربية الاكثر أهمية ودات وزن إقليميا ودوليا مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقيات الصلح مع اسراءيل والسعودية في الطريق،،
ماذا بقي ادن،،،؟؟
الصومال او موريطانيا او احدى الدول المغاربية ماهو وزنها، مع احترامي بالطبع لهم ،،
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13
5 - محب للسلام الجمعة 11 شتنبر 2020 - 21:51
طبعاً فقد مل الجميع في تلك المنطقة بمن فيهم مواطني إسرائيل المشاكل و الحروب التي لا تنتهي من داعش و الاخوان المفلسين إلى اعتداءات الدول المجاورة إلى الميليشيات المسلحة إلى الانفجارات و معها طبعاً خطابات و خطابات من "المقاومة" و خطابات القوميين العرب الفاشلة ، السلم و نزع أحقاد الماضي أفضل للطرفين أما الكراهية فهي تودي بأصحابها قبل الآخرين إلى المهلكة
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-8
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