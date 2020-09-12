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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تنفذ حكم إعدام بحق المصارع نافيد أفكاري

إيران تنفذ حكم إعدام بحق المصارع نافيد أفكاري

إيران تنفذ حكم إعدام بحق المصارع نافيد أفكاري
هسبريس - د.ب.أ
السبت 12 شتنبر 2020 - 12:30

نفذت السلطات الإيرانية اليوم السبت حكم إعدام بحق المصارع نافيد أفكاري، وذلك رغم الاحتجاجات الدولية ضد الحكم خلال الأيام الماضية.

وقال قاسم موسوي رئيس السلطات القانونية في محافظة فارس في تصريحات للتليفزيون الرسمي في إيران إنه جرى تنفيذ حكم إعدام أفكاري /27 عاما/ في سجن "عادل-أباد" بمدينة شيراز جنوب إيران.

وشهدت الأيام الماضية احتجاجات من جانب مجتمع المصارعة ضد حكم إعدام أفكاري، كما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لمطالبة القيادة في إيران بــ"إنقاذ حياة هذا الشاب"، وأعرب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن قلق اللجنة البالغ .

لكن السلطات القانونية الإيرانية رفضت الانتقادات من جانب الجهات المحلية والدولية.

وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية يوم الأربعاء الماضي :"يتحدث كثيرون بشأن قضايا ليس لديهم معلومات دقيقة بشأنها كما أن ليس لديهم الأهلية القانونية لذلك."

وقضت السلطات القانونية الإيرانية بأن أفكاري قتل ضابط أمن خلال مظاهرة في شيراز في عام 2018 .

وتردد أن أفكاري اعترف بالجريمة لكن المصارع نفسه وعائلته ومنظمات حقوق الإنسان أعلنوا أن الاعتراف جاء تحت تأثير التعذيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - youssef السبت 12 شتنبر 2020 - 12:53
هذا يحدث في ايران والاولى به ان يحدث في بلدي العزيز على هاته الجراثيم التي تغتصب الاطفال وتسرق وتنتهك حرمة الاخرين.
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14
2 - رسلة إلى طنجة الشهيدة. السبت 12 شتنبر 2020 - 12:53
ما ذا يريدون من إيران ان تصبح كالمغرب ، حتى اﻻطفال أﻻبرياء يتعرضون ﻻبشع الجرائم والحوادث ..!! انظروا ماذا حدث في طنجة من طرف أبغض خلق الله المجرم !! اﻻيستحق اﻻعدام الف مرة..!! اين حقوق الضحايا اين حقوق اطفال أين حقوق أﻻبرياء..؟!! اما القتال السفاح ﻻ يستحق حتى التنفس ثانية واحدة.... هؤﻻء المدافعون عن المجرمين مجرمون كذلك ...انتهت مرحلة اﻻستحمار.... اﻻعدام حياة...
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14
3 - مواطن مغربي،، السبت 12 شتنبر 2020 - 13:06
هذا ليس بغريب على نظام رجعي دكتاتورية مستبد يحرم مواطنيه من أدنى حقوقهم الانسانية في التعبير عن اراءهم و افكارهم السياسية،،
كل من يعارض سياسة فقهاء العمائم في ايران مصيره الاعدام، حتى يقمعون بقية المواطنين،،
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-20
4 - مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:10
هذا رجل قتل رجل، فما بالك برجل يغتصب طفلا لم يكمل عقده الأول و يعذبه و يقتله ثم يدفنه ؟؟ ما هذا!!
نطالب من السلطات المغربية إعادة حكم الإعدام و بأشد أنواعه مع التعذيب على هذا الوحش البشري و تجاوز حقوق الإنسان في قضية عدنان لأن قاتله ليس إنسانا لنحترم حقوق الإنسان في حقه.
ما ذنب عدنان؟؟؟ حسبي الله و نعم الوكيل
إنا لله و إنا إليه راجعون
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17
5 - مبارك السبت 12 شتنبر 2020 - 13:16
اه لو ان المغرب كذلك تكون له الكلمة الاولى والاخيرة ولا يسمع للاصوات الخارجية وينفد احكام الاعدام في بعض المجرمين.
وخير مثال قضية الطفل عدنان في طنجة
وعلى ذكر هذه القضية اين تلك الجمعيات الحقوقية لمناهضة عقوبة الاعدام سؤال لو ان هذا الطفل كان ابن احد منهم كيف ستكون ردة فعلهم؟
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