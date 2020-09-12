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كُتّاب وآراء
الجزائر تسجل 6 وفيات و255 حالة جديدة بالجائحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، السبت، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 9 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالفيروس إلى 48 ألفا و7 حالات.
وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة، بتراجع حالتين عن حصيلة الأمس، ليصبح إجمالي الوفيات 1605.
وسجّل فورار "تعافي 152 حالة جديدة، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 33875 شخصا".