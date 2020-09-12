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الجزائر تسجل 6 وفيات و255 حالة جديدة بالجائحة

الجزائر تسجل 6 وفيات و255 حالة جديدة بالجائحة
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 21:52

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، السبت، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 9 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالفيروس إلى 48 ألفا و7 حالات.

وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة، بتراجع حالتين عن حصيلة الأمس، ليصبح إجمالي الوفيات 1605.

وسجّل فورار "تعافي 152 حالة جديدة، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 33875 شخصا".

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