خطر التهديد الإرهابي يخيم على غالبية الفرنسيين

هسبريس من الرباط

في استطلاع لرأي الفرنسيين حول احتمال حدوث هجمات إرهابية بفرنسا، قال أزيد من 76 في المائة من المستَطلعة آراؤهم إنّ الاحتمال ما يزال مرتفعا، ورأى 16 في المائة أنّه مرتفع كثيرا، وعبّر 60 في المائة عن أنه مرتفع إلى حدّ ما، في حين اعتبر 22 بالمائة أنّه احتمال منخفض إلى حدّ ما، وقدّر اثنان بالمائة فقط أنّه منخفض جدا.

ورغم ارتفاع نسبة تقدير الفرنسيّين لإمكانية حدوث هجمات على ترابهم الوطني، وفق الاستطلاع الذي أجرِيَ لصالح مجلّة "لو بوان" الفرنسيّة، إلّا أنّها قد انخفضت بمقدار 13 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر من السّنة الماضية 2019.

وأجري هذا الاستطلاع على آراء 1000 وسبعة فرنسيّين، تفوق أعمارهم 18 سنة، مع أخذ التّمثيل الاجتماعيّ بعين الاعتبار، من جنس، وعمر، وعمل، إضافة إلى التّكتّل، والتموقع الجغرافي.

وتوصل الاستطلاع إلى أنّه منذ عام 2013، لم يتوقّف الخوف من التهديد الإرهابي عن الارتفاع في فرنسا، ووصل ذِروتَه بنسبة 98 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في عام 2015، وارتفع إلى 99 في المائة في عام 2016، عقب الهجمات الإرهابية بباريس ونيس.

وذكر الاستطلاع أنّ "معدل الأشخاص الذين يرون أن التهديد مرتفع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهجمات في البلاد"، كما أدّى "تراجع قوة داعش، الآن، إلى زيادة الإحساس بالأمن".

وسجّل الاستطلاع أيضا أنّ الثّقة في فرنسا تزداد في تطبيق القانون، وفي الحكومة وتعامُلِهما مع التهديد الإرهابي؛ بارتفاع وصل إلى نسبتي 80 في المائة و45 في المائة، على التوالي.

وعن الثقة في الأمن والدرك والمخابرات، أبدى 80 في المائة ثقة كاملة في هذه المؤسسات، وقال 20 في المائة إنّ لا ثقة لهم في قدرة هذه المؤسّسات على الحؤول دون الإرهاب، و14 في المائة لهم ثقة منخفضة إلى حدّ ما، و6 في المائة لا ثقة لهم إطلاقا في هذه المؤسّسات الفرنسيّة.

وسبق أن سجّلت استطلاعات في عام 2016 انخفاض مستوى الثقة في الحكومات الفرنسيّة المختلفة بنسبة بلغت 29 بالمائة، قبل أن تميل النسبة إلى الاستقرار في السّنوات التالية في 45 في المائة.