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الرئيسية | خارج الحدود | 94 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

94 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

94 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:55

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأح،د تسجيل 5449 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا كشف، أيضا، أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18578 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و62 ألف حالة.

وتعافى 2690 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 876225 شخصا، فيما بقيت هناك 168008حالات نشطة.

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