128 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 402 ألف حالة، بعد تسجيل 2089 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات بلغ 23 ألفا و157 حالة، بعد تسجيل 128 حالة وفاة إضافية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن عدد المتعافين تجاوز 346 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".