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الرئيسية | خارج الحدود | سفينة التنقيب التركية تغادر منطقة النزاع بالمتوسط

سفينة التنقيب التركية تغادر منطقة النزاع بالمتوسط

سفينة التنقيب التركية تغادر منطقة النزاع بالمتوسط
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 13 شتنبر 2020 - 15:40

عادت سفينة التنقيب التركية، التي أُرسلت إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط غنية بالغاز الطبيعي وأثارت توتراً مع اليونان، إلى مرفأ تركي، وفق ما أفادت صحيفة تركية اليوم الأحد.

ونشرت تركيا في العاشر من غشت المنصرم سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" في مياه قريبة من جزيرة يونانية؛ ومدّدت مهمّتها ثلاث مرات رغم الدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي واليونان لوضع حدّ لذلك.

وأعاد اكتشاف حقول غاز كبيرة في السنوات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط نزاعات قديمة بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية.

وأفادت صحيفة "يني شفق"، الموالية لحكومة أنقرة، بأن السلطات التركية لم تمدد مهمة السفينة، التي انتهت السبت، مشيرةً إلى أنها عادت إلى مرفأ أنطاليا في جنوب البلاد.

وكتبت الصحيفة أن قرار عدم تمديد مهمّتها يُعدّ "خطوة لإعطاء فرصة للدبلوماسية"، مشيرةً إلى أن ذلك مرتبط بمحاولات إطلاق محادثات بين اليونان وتركيا.

وأعلن حلف شمال الأطلسي أن البلديْن وافقا على بدء "محادثات تقنية"، بهدف منع وقوع حوادث بين أسطوليهما في شرق المياه المتوسطية.

ونفت أثينا كل ما أثير بخصوص هذه الخطوة؛ لكن وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس، أن المفاوضات بدأت بين وفدين من البلدين في مقرّ حلف الأطلسي في بروكسل.

وأعربت تركيا مرات عديدة أنها مستعدة للحوار من دون شروط مسبقة؛ لكن اليونان أكدت أن المحادثات لا يمكن أن تُجرى قبل أن تكفّ أنقرة عن تهديداتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - simo الأحد 13 شتنبر 2020 - 15:56
لقد قلناها من قبل فالدول الأروبية خاصة الغربية وتركيا كيفما كان النزاع فهو يجد له حلول بالمفاوضات. وهذا التصعيد يعود فقط لتقوية الملف لما يجلسون في طاولة المفاوضات. والغرب بحاجة لتركيا وتركيا بحاجة للغرب. فتعنت تركيا ليس قوة وإنما رسالة بأنها موجودة ودات وزن. فرغم تشنجات الحكومات إلا أن الشعوب واعدة بمصالحها. فأردوغان رغم تصريحاته فالغرب يتفهم هذا ويعتبرون المشكل عابر كباقي مشاكل أوروبا التي كانت أكثر تعقيدا. وكلهم في حلف الناتو وسيتحدون كلما ظهر عدو مشترك يهددم. أما نحن العرب فكل واحد منا بصفق لجهة وفي الأخير ستجد أننا جزء من التقسيم بينهما في المفاوضات. نحن لسنا سوى وزيعة.
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23
2 - النفخة على والوا الأحد 13 شتنبر 2020 - 15:58
ههه تركيا عندها غير البلا بلا ؤوقت المعقول الله اجيب.فالاول تبدأ باستعراض عظلاتها على الغير وعندما ترى تحمار العينين من أسيادها ترجع إلى جحرها كالفأر الذي يرى فريسته تحوم حوله ويركض بسرعة البرق إلى جحره كي يختبىء فيه مرة ثانية مي لا تأكله.يالاه يالخوانجية المفلسين.انتظر ديسلايكاتم ولا تنسوا أن تقتسموا معنا الكعكة التي تتلقوناها مقابل دفاعكم المستميت هذا على مستبدكم أردغان
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-25
3 - عبدو الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:08
السفينة غادرت المنطقة لأنها أنهت مهمتها وكانت تركيا قد أعلنت منذ البداية أن هاته المهمة ستنتهي في 12غشت وهذا ما حصل.
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12
4 - مغربي عاقل الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:12
يتظح يوما بعد يوم أن "البطل المغوار" الذي سيحرر القدس كما يأمل فيه أتباعه من المغفلين، أنه فقط "بطل من ورق " و ظاهرة صوتية يركب على الأمواج ويدغدغ مشاعر المساكين؟
هذا ذكرني بقضية القس الذي ضل يصرخ ذاك البطل الورقي أنه لن يطلق صراحه ويرجعه الى أمريكا، فغرد ترامب تغريد وحيدة يتيمة فانهارت الليرة التركية ومن بعدها الإقتصاد التركي.
على ذلك البطل الوهمي أن يتعلم أن لايلعب مع الكبار.. وعلى حريم السلطان أن يستيقظوا من أحلامهم..
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-20
5 - هاللي قلناه الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:22
تحاول تركيا باستمرار أن تلعب دوراً أكبر من حجمها في المنطقة من خلال استفزازها للخارج رغم أن قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بذلك، وهاهي تواصل فشلها الذريع لنرى حجمها الحقيقي.
أردوغان يحاول تصدير أزمات تركيا الداخلية إلى الخارج ويسعى إلى توجيه أنظار مواطنيها إلى مكانٍ آخر، ولكن هيهات الشعب التركي بدأ يدرك مدى الدمار الذي تسبب فيه مما أدى الى تدهور شعبيته.
تجدر الإشارة إلى أن شعبية أردوغان أكبر في صفوف الإخونج العرب/المسلمين التائهين المفلسين من شعبيته في عقر داره
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-5
6 - hamid الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:32
حسب المحللين العسكريين لطبيعة المواجهة المسلحة قد تنقلب على الأتراك رغم تفوقها العسكري في المنطقة وذلك بحرب إستنزاف قد يبطل حركة النمو في تركيا. فالمحللون قدروا تكلفة هذه المواجهة الصامتة تفوق 25 مليار دولار. فمن الناحية الجغرافية هناك عدة جزر تابعة لليونان وقبارصة اليونان على مرمى حجر من سواحل تركيا وهي منزوعة السلاح حسب الإتفاقيات. وبمناورة تركيا بسفنها سيجعل المنطقة في تسابق التسلح وهنا الرابح هي فرنسا التي ستبيع الرافال وصواريخ قصيرة المدى المضادة المدرعات وحتى السفن. سيقول البعض أن تركيا لديها S400, فحسب الخبراء فلن تكون مواجهة وإنما يجب على تركيا تحديث هذه المنظومة حسب تطور وتحديث الرافال، وهذا مكلف بحد ذاته. المهم هو علينا أن لا ننظر لهذا الحدث أنه إستسلام لتركيا وإنما بادرة للدخول للمفاوضات وإنهاء هذا الصراع الذي لن يكون مفيذ إلا لتجار السلاح.
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