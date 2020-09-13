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الرئيسية | خارج الحدود | 7 وفيات و247 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

7 وفيات و247 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

7 وفيات و247 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:30

سجلت 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 162 مريضا للشفاء.

وجاء الكشف عن هذه المعطيات الجديدة، يوم الأحد، على لسان الدكتور جمال فورار، المتولي مهمة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

بناء على ذلك تكون الحصيلة التراكمية للإصابات في الجزائر قد بلغت 48.254 حالة، مقابل 1612 وفاة في المجموع، وعدد المتعافين يناهز 34037 حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:42
الجزائر كان عدد المصابين فيها اكتر بكتير من المغرب و الان عدد المصابين عندنا هو ضعف عدد المصابين في الجزائر .نحن نتمنى للجزائر و جميع الدول الاسلامية كل الخير و نتمنى للمسؤولين المغاربة حسن التصرف و الابتعاد عن القرارات المتسرعة
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6
2 - hayat الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:46
سبحان الله كل شيء عندهم مزيف. حتى احصائيات كورونا عندهم مزيفة و يحسبون انهم اذكى من الاخرين. ارقام غير منطقية وغير معقولة بالنظر للكثافة السكانية عندهم. واذا كانت هذه الارقام حقيقية فليتفضلوا و يعطوا الوصفة للبلدان الاخرين الاكثر تضررا بالفروس.
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2
3 - بزاف الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:49
هل فعلا هاته الأرقام حقيقية ام مزيفة؟سؤال يصعب الإجابة عليه.لأن الحالة الوبائية في المغرب خلاف ذالك تماما.مع ان المجتمعين يتشابهان تماما لا من الناحية العقلية والثقافية.لانه في الأول كانت أرقامهم مرتفعة والآن منخفضة.ونحن لا نشهد إلا ارتفاع الإصابات لا انخفاضها.مبقيت فاهم والو فهاد سياسة كورونا.وكأنه امر دبر بليل.
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3
4 - كريم الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:52
الله الله فتنى جزائر في إصابات وتعافي وتقريبا في وفيات
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1
5 - فارس الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:53
ا لحمد الله كورونا راهي تروح تدريجيا من الجزائر وراهي خارجا من الحدود الغربية وعلى جيراننا ان يسدوا الحدود مزيان ومن الان وشكرا
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-16
6 - hanya الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:57
أش بغينا الجزائر نديوها غير ف حريرتنا
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4
7 - ابن المغفل الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:59
هناك فرق بين حكومة وحكومة.
لديهم حكومة عرفت كيف تحسن التدبير رغم انها سقطت في الخطاء في بداية الامر لكن سرعان ما راجعت اوراقها وأصبحنا نلاحض تقلص مهم جدا في عدد الإصابات والاموات وهذا راجع الى سرامة تطبيق القرارات ورعي المواطنين.
مع الأسف الشديد عندنا اصبح العكس هو الجاري به العمل فمنذ ترخيص للأهالي الزيارات في عيد الأضحى الى يومنا هذا فتضاعفت الحالات والوفايات أضعافا مضاعفة و800 حالة قبل العيد ورفع الحجر الصحي والاحتراز سارت احصائيات المصابين اليوم تفوق ال 80.000 حالة وعدد الوفايات يتجاوز ال 1.500 .
لمن نرجع هذه الاخطا وهذا الارتجال في أخذ القرارات؟
أظن ان المسؤولية الاولى ترجع الى سي الوزير الاول وحكومة الباجدية باكملها ثم البرلمان بغرفتيه اللتان لاتصلح الا للنوم والشخير واكل أموال الشعب بالباطل.
وأخيرا لجهل 90% من المغاربة الذين يضربون القانون بعرض الحائط ولا يحترمون قرارات المسؤولين وهذا نرا حتى عند التصويت لما نراهم يفضلون مول الشكارة عاما انه غير صالح.
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-3
8 - مغربية الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:04
المغرب ولا كيتزاد فيه بالالفين يارب تحفظنا جميع المسلمين من جميع انحاء العالم
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9 - Mohamed errich الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:05
اليام أ اليام كنا كنضحكو عليهوم ولاو كيضحكو علينا .
نتمناو. خوتنا الدزاير الصحة والعافية . أما حنا مشينا فيها . نتسناو نوبتنا وصافي .
ليلة الهروب عيد الاضحى. فتح الشواطى . الملاهي الليلية . المقاهي .البيران . وزيد عليهوم الدخول المدرسي . فتح الحدود للمهاجرين .وزيد وزيد
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