7 وفيات و247 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 162 مريضا للشفاء.

وجاء الكشف عن هذه المعطيات الجديدة، يوم الأحد، على لسان الدكتور جمال فورار، المتولي مهمة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

بناء على ذلك تكون الحصيلة التراكمية للإصابات في الجزائر قد بلغت 48.254 حالة، مقابل 1612 وفاة في المجموع، وعدد المتعافين يناهز 34037 حتى الآن.