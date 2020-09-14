24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. صرف الدرهم يزيد مقابل الأورو ويتراجع بالدولار (5.00)

  2. سفينة التنقيب التركية تغادر منطقة النزاع بالمتوسط (5.00)

  3. مئات المحتجين يُكَسرون هدوء باريس طلبا لتغيير النظام بالجزائر (5.00)

  4. أمن أكادير يحتفي بثلاث "شرطيات شقيقات صغيرات" (5.00)

  5. أكاديمي مغربي: أردوغان "يلعب بالنار" في البحر الأبيض المتوسط (2.40)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | مئات المحتجين يُكَسرون هدوء باريس طلبا لتغيير النظام بالجزائر

مئات المحتجين يُكَسرون هدوء باريس طلبا لتغيير النظام بالجزائر

مئات المحتجين يُكَسرون هدوء باريس طلبا لتغيير النظام بالجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 00:45

تظاهر مئات من أفراد الجالية الجزائرية المؤيدين للحراك الاحتجاجي في بلادهم، في باريس الأحد، مجددين مطالبتهم بتغيير النظام في الجزائر.

وانضمت عدّة جمعيات جزائرية إلى الدعوة لهذه المسيرة الرمزية التي انطلقت من ساحة الجمهورية وصولاً إلى ساحة الباستيل. ورفع المشاركون شعارات "ارحل" و"نظام قاتل" و"من أجل الإفراج عن جميع الصحافيين ومعتقلي الرأي".

وأفاد عدد من المنظمين لفرانس برس بإنّ المشاركة كانت مرتفعة مقارنة بالتجمّع السابق في باريس في 5 يوليوز بعد أشهر من العزل الصحي.

ورفع المشاركون أعلام الجزائر والأمازيغ، وأتوا بغالبيتهم برفقة عائلاتهم.

وقالت المحامية فتيحة رحموني، اللاجئة في فرنسا منذ 2015 لفرانس برس: "مذهل أنّ مختلف التحركات والجمعيات توحدت (في هذه المسيرة) رغم تنوّعها واختلافاتها".

واتسمت المطالب خلال المسيرة بالتنوّع، وكان أبرزها إلغاء قانون الأسرة الذي ينظر إليه على أنّه سلبي تجاه المرأة، وإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول إنّ الإسلام دين الدولة، ومكافحة الفساد.

غير أنّ المشاركين اجمعوا على رفض شرعية الرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر 2019، وأيضاً رفض مشروع التعديل الدستوري الذي صوّت عليه البرلمان الجزائري الخميس.

ورأت رحموني، عضو تجمّع "القطع المزدوج: لا عسكريين، لا إسلاميين"، أنّ هذا الحراك الاحتجاجي "بصدد الانطلاق مجدداً" في فرنسا؛ أما في الجزائر فإنّه "مستحيل الآن، إذ مازال حظر التجول قائماً، والناس خائفون".

وأضافت المتحدثة أنّ النظام "استفاد من الوباء لمنع المتظاهرين، وسجّلت كثير من التوقيفات، وحكم على أشخاص بالسجن لعامين أو ثلاثة فقط لأنّهم تظاهروا أو نددوا بالنظام في موقع فيسبوك".

وأعلن متظاهرون آخرون تأييدهم لعبور الحراك الاحتجاجي الذي يفتقر إلى قيادة نحو مرحلة جديدة تتسم بمزيد من التنظيم.

وقال الناشط المستقل عبدو بن جودي الذي وصل إلى فرنسا في 2014: "إنّها لحظة مهمة، نحتاج إلى مبادرات سياسية جدية لتحويل هذه القوة الشعبية إلى قوة سياسية"، وأضاف: "يجب أن تولد قوة جديدة في الجزائر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن من المملكة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 01:00
هؤلاء يشبهون ٲولئك اللبنانيون الذين اجتمعوا حول ماكرون عندما زار بيروت بعد انفجار المرفٲ وطالبوا بعودة الاستعمار الفرنسي للبلد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
2 - احمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 01:01
يجب نحن كمغاربة ان نايد و نساند الشعب الجزائري ضد العصابة . لماذا هي تحاول تقسيم بلادنا و تكن لنا العداء كاننا من استعمرناهم . ونحن دائما كنا نساعدهم وخسرنا اراضي شاسعة بسببهم. ودائما نقول لادخل لنا في الشؤون الجزائرية كاننا نخاف منهم. يجب ان نبادلهم بالمثل كما يساندون 60 الف من البوليزاريو يجب مساندةالحراك ضدهم لتبيين لهم اننا مللنا من احترامهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.