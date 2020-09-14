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كُتّاب وآراء
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منظمة الصحة تتوقع ارتفاع "وفيات كورونا" بأوروبا
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:34
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لوكالة فرانس برس، الإثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونان "أقسى" في مواجهة الوباء.
وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس: "سيصبح الأمر أقسى"، وأضاف: "في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز، لكن عدد الوفيات اليومية مستقر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - منظمة الغمة العالمية الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:43
هدا هوما لي يفرق الاجل شي يموت في اكتوبر وشي يموت في نونبر وأفريقيا امت الاجل ديال الناس نتاعها لوكان هدا المنظمة غير سكتات احسن
2 - الحقيقة العلمية الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:45
هل تعلم بأن حولي مليون شخص يموت سنويا بسبب أنفيونزا الموسمية رغم وجود لقاح. فالاكيد إن الوفايات سترتفع في جميع أنحاء العالم مع قدوم فصل الخريف ودالك بسبب انفليونزا الموسمية وسيتم آحصائها مع كرونا لانه من الصعب تشخيص سبب الوفايات للجميع.
3 - براهيم جنابي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:55
مع حلول فصل الخريف و الشتاء تتكاثر امراض الرئة و التنفس و الزكام و الانفلونزا و امراض الحساسية مما يتسبب في وفاة كبار السن من دوي الصحة المتدهورة او الهشة و هذا ما تخافه دول اوربا مما جعلهم يتخدون اجراء لتجنب انتشار فيروسات كوفيد مع الفيروسات المعتادة في فصل الخريف و الشتاء...اوربا حائرة خائفة من مشاهد العام الفائت حيث آلالاف الموتى...حتى بريطانيا منعت تجمع اكثر من 6 افراد تفاديا لموجة جديدة قد تأتي على العجزة و الشيوخ خاصة...
في المغرب ايضا الاصابات تنفجر هنا و هناك و اذا انخفضت درجات الحرارة و كثر المطر و هطل الثلج فقط تكون الامور صعبة و لهذا وجب تلقيح الناس ضد الانفلونزا من اليوم...
في المغرب ايضا الاصابات تنفجر هنا و هناك و اذا انخفضت درجات الحرارة و كثر المطر و هطل الثلج فقط تكون الامور صعبة و لهذا وجب تلقيح الناس ضد الانفلونزا من اليوم...
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