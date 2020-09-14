منظمة الصحة تتوقع ارتفاع "وفيات كورونا" بأوروبا

هسبريس - متابعة

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لوكالة فرانس برس، الإثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونان "أقسى" في مواجهة الوباء.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس: "سيصبح الأمر أقسى"، وأضاف: "في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز، لكن عدد الوفيات اليومية مستقر.