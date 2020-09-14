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كُتّاب وآراء
الأردن يقرر إغلاق المدارس والمساجد والمقاهي
قررت الحكومة الأردنية الإثنين إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي إن "مجلس الوزراء اتخذ اليوم الإثنين جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط إنتشار العدوى، وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف".
وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة إسبوعين، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين، واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة".
وسجل الأردن الاثنين حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من غشت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ماذا ستفعل الحكومات امران احلاهم مر
فتح الحياة والتعرض للأثار الناجمة
او الاغلاق والتعرض للازمات الاقتصادية
والشعوب لم تعد تتحمل مزيد من الاغلاق تعبت نفسيا وماديا