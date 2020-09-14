24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)

  2. "مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)

  3. الانخراط في "انتخابات رئاسية غير نزيهة" يثير مخاوف الأمريكيين (5.00)

  4. هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)

  5. مؤسسة محمد السادس ترحب بعلاج اللاعب بلمعلم (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الأردن يقرر إغلاق المدارس والمساجد والمقاهي

الأردن يقرر إغلاق المدارس والمساجد والمقاهي

الأردن يقرر إغلاق المدارس والمساجد والمقاهي
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:56

قررت الحكومة الأردنية الإثنين إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي إن "مجلس الوزراء اتخذ اليوم الإثنين جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط إنتشار العدوى، وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة إسبوعين، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين، واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة".

وسجل الأردن الاثنين حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من غشت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:23
هكذا هي البلدان التي يستوزر فيها الرجال. يتخذون قرارات جريئة في الاوقات المناسبة ولا يستشيرون الاميين ومن لا يملك من الرأي شيئا عن مصير الوطن كما فعل وزراؤنا للاسف بتخيير الاباء بين طريقة التدريس عن بعد او عن قرب ههه فلماذا انت وزير ان كان القرار السياسي ينتجه العامة والبسطاء ولغاية خبيثة فحواها توريطهم وتحميلهم مسؤولية الوضع مستقبلا مع كاااامل الاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - العصر الحجري الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:28
دولة تعيش خارج التغطية فالفيروس اصبح موجود في الطبيعة ولن يختفي منها ولن ينفع معه لا الحجر ولا طوارئ صحية. فقط هلاك للبلاد والعباد ولا توجد دولة في العالم متقدمة عادت للحجر الصحي لأنه أصبح بدون فعالية وفائدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - Dragonaut الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:29
الحل كان هو الحجر الصحي المتقطع لأسبوع أو أسبوعين أو 20 يوم على الأكثر، مع تكراره حسب ازدياد الحالات، و ليس المستمر كما قام به المغرب لمدة 3 أشهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - بنادم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:31
كورونا سوف يصيب العالم بالشلل الجميع توقف انه رحل لكنه عاد اكثر قوة وشراسة وهاهو يضرب بعدة دول دون رحمة

ماذا ستفعل الحكومات امران احلاهم مر
فتح الحياة والتعرض للأثار الناجمة
او الاغلاق والتعرض للازمات الاقتصادية

والشعوب لم تعد تتحمل مزيد من الاغلاق تعبت نفسيا وماديا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - fidèl marocain الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:33
انا معجب بالتدابير الصارمة المتخدة من طرف الحكومة الاردنية لقد وصلوا في وقت ما إلى صفر حالة .والعسكر يساعد أيضا في تدبير الجاءحة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.