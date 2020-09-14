ترامب يفضل القادة الأجانب "الأقسى والأكثر لؤما"

هسبريس - أ.ف.ب

اعترف الرئيس دونالد ترامب في تسجيل نُشر الإثنين بأنه مولع بالقادة المستبدين، قائلاً إنه كلما كانوا "أكثر قسوة ولؤماً"، انسجم معهم على نحو أفضل.

شغّل الصحافي بوب وودوارد التسجيل خلال برنامج "توداي" على قناة "إن بي سي" مستبقاً نشر كتابه الذي يحمل عنوان "غضب" الثلاثاء، والذي يستند إلى 18 مقابلة مسجلة أجراها مع ترامب.

وفي أحدث مقتطف من التسجيلات التي ستنشر، يشرح ترامب سبب قربه الشديد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أغلق وسائل الإعلام المستقلة ووضع عشرات الآلاف من الأشخاص خلف القضبان في حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.

ويُسمع ترامب يقول في المقابلة المسجلة في 22 يناير: "إنني أتفق جيدًا مع إردوغان، على الرغم من أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك لأن الجميع يقول، 'يا له من رجل فظيع'".

وقال: "بالنسبة الي، الأمور تسير على نحو جيد. يمكنني أن أخبرك أن العلاقات التي أقيمها، كلما كانوا أقسى وأكثر خبثًا، أنسجم معهم على نحو أفضل".