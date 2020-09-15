24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)

  2. حافلات المسافرين تواصل خرق دفتر التحملات المنظم للنقل الطرقي‬ (5.00)

  3. دراسة: مؤسسة الأمن الوطني تحظى بثقة المغاربة (5.00)

  4. المجلس الأعلى للقضاء يكشف "مغالطات أمنستي" في ملف الراضي (5.00)

  5. قاتل الطفل عدنان يمثل أمام الوكيل العام بطنجة‎ (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | 150 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

150 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

150 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 11:35

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5529 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا، أيضا، أنه تم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18785 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و73 ألف حالة.

وتعافى 5605 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 884305 شخص، فيما بقيت هناك 170579 حالة نشطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.