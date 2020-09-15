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150 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 11:35
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5529 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا، أيضا، أنه تم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18785 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و73 ألف حالة.
وتعافى 5605 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 884305 شخص، فيما بقيت هناك 170579 حالة نشطة.