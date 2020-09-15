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كُتّاب وآراء
140 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 407 آلاف حالة، بعد تسجيل 2705 إصابات جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 23 ألفا و 453 حالة بعد تسجيل 140 وفاة جديدة.
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه، أيضا، إلى أن عدد المتعافين اقترب من 350 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".