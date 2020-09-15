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الحبس النافذ سنتين ضد الصحافي درارني بالجزائر
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 12:10
أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 مارس، بحسب المحامي مصطفى بوشاشي؛ أحد أعضاء هيئة الدفاع.
وقال بوشاشي وكالة فرنس برس: "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني، وسنطعن في المنطوق لدى المحكمة العليا"، بينما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان إبقاء الصحافي درارني في السجن دليل على "انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - قضاء أخف من قضاء الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 12:23
على العموم سنة أو سنتين عقوبة مقبولة و مهضومة نسبيا، أما في أحد البلدان المجاورة ما كاين غي 15 و 20 سنة لفوق لأي صحافي قال أو غير لمح أن هناك لشي حاجة ماشي هي هاذيك، نتمناو منكونوش بحالهم ههههههههه
3 - Yassine الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 12:30
بحال إلا حنا معندناش هادشي المغرب والجزائر بحال بحال فالهوا سوا حيت معندناش قضاء مستقل.
4 - الوجدب الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 12:31
العرب كلهم هكذا استهداف الأقلام الحرة (اولاد عبد الواحد كاع واحد)
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