الحبس النافذ سنتين ضد الصحافي درارني بالجزائر

هسبريس - أ.ف.ب

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث هو معتقل منذ 29 مارس، بحسب المحامي مصطفى بوشاشي؛ أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وقال بوشاشي وكالة فرنس برس: "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني، وسنطعن في المنطوق لدى المحكمة العليا"، بينما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان إبقاء الصحافي درارني في السجن دليل على "انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى".