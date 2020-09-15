استطلاع: الأغلبية تدعم "عودة الإعدام" في فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

خلص استطلاع لمعهد "إبسوس" لاستطلاعات الرأي أن أغلبية المواطنين في فرنسا يدعمون عودة العمل بعقوبة الاعدام.

وأيد نحو 55% من الذين تم استطلاعهم جملة:" يجب إعادة تطبيق عقوبة الاعدام في فرنسا".

وحظيت عودة عقوبة الاعدام بدعم أكبر بين أتباع التجمع الوطني اليميني، بقيادة مارين لوبان، حيث بلغت نسبة التأييد بينهم 85%.

من ناحية أخرى، أعرب 71% من أنصار حزب الجمهوريين المحافظ عن تأييدهم لعودة عقوبة الاعدام.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء عقوبة الاعدام في فرنسا عام 1981، وجرى تنفيذ أخر حكم إعدام عام 1977.

وقد شمل الاستطلاع المشار إليه ما يصل إلى 1030 شخصا، كعيّنة، يبلغون من العمر أكثر من 18عاما.