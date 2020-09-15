24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة
- مخدرات وأسلحة بيضاء توقف 5 أشخاص بمكناس
- "كبسولات الشيرا" تورّط 3 بحّارة بمدينة أصيلة
- علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة
- فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)
حافلات المسافرين تواصل خرق دفتر التحملات المنظم للنقل الطرقي (5.00)
حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)
- "موظّفو التّربية" يفاجئون أمزازي بإضراب وطني للمطالبة بالترقية - (122)
- الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان" - (107)
- الكحل: الاستراتيجية التركية الإيرانية تفكّك المجتمعات وتنهب الثروات - (106)
- هل تُؤجّل جريمة قتل "عدنان" مصادقة المغرب على إلغاء الإعدام؟ - (105)
- مسؤولة صحية تجهش بالبكاء وتخشى "وضعا صعبا" بالدار البيضاء - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استطلاع: الأغلبية تدعم "عودة الإعدام" في فرنسا
خلص استطلاع لمعهد "إبسوس" لاستطلاعات الرأي أن أغلبية المواطنين في فرنسا يدعمون عودة العمل بعقوبة الاعدام.
وأيد نحو 55% من الذين تم استطلاعهم جملة:" يجب إعادة تطبيق عقوبة الاعدام في فرنسا".
وحظيت عودة عقوبة الاعدام بدعم أكبر بين أتباع التجمع الوطني اليميني، بقيادة مارين لوبان، حيث بلغت نسبة التأييد بينهم 85%.
من ناحية أخرى، أعرب 71% من أنصار حزب الجمهوريين المحافظ عن تأييدهم لعودة عقوبة الاعدام.
جدير بالذكر أنه تم إلغاء عقوبة الاعدام في فرنسا عام 1981، وجرى تنفيذ أخر حكم إعدام عام 1977.
وقد شمل الاستطلاع المشار إليه ما يصل إلى 1030 شخصا، كعيّنة، يبلغون من العمر أكثر من 18عاما.