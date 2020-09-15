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الرئيسية | خارج الحدود | استطلاع: الأغلبية تدعم "عودة الإعدام" في فرنسا

استطلاع: الأغلبية تدعم "عودة الإعدام" في فرنسا

استطلاع: الأغلبية تدعم "عودة الإعدام" في فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:39

خلص استطلاع لمعهد "إبسوس" لاستطلاعات الرأي أن أغلبية المواطنين في فرنسا يدعمون عودة العمل بعقوبة الاعدام.

وأيد نحو 55% من الذين تم استطلاعهم جملة:" يجب إعادة تطبيق عقوبة الاعدام في فرنسا".

وحظيت عودة عقوبة الاعدام بدعم أكبر بين أتباع التجمع الوطني اليميني، بقيادة مارين لوبان، حيث بلغت نسبة التأييد بينهم 85%.

من ناحية أخرى، أعرب 71% من أنصار حزب الجمهوريين المحافظ عن تأييدهم لعودة عقوبة الاعدام.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء عقوبة الاعدام في فرنسا عام 1981، وجرى تنفيذ أخر حكم إعدام عام 1977.

وقد شمل الاستطلاع المشار إليه ما يصل إلى 1030 شخصا، كعيّنة، يبلغون من العمر أكثر من 18عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Samir الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:26
حين لا تنفذ الإعدام على مجرم مثل مجرم طنجة بحجة الحق في الحياة فانت تقتل ولو بشكل بطيء أسرة الضحية.هل ستكون الأسرة منتجة و مندمجة في المجتمع وهل يستفيد منها بأنها لاحقا وهي يعتصرها العالم والاحساس بالغبن كما نقول بالدراجة "كتموت عرق بعرق" .يجب حماية المجتمع لتنفيذ حكم الإعدام.وبالمناسبة لولا هذا الحكم لما استمر حكم العديد من سلاطين المغرب الذين كانوا يدركون هذا جيدا .
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11
2 - المهدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:40
وآخر من نفّذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة بفرنسا مواطن تونسي ..
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3
3 - youssef الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:42
لو جرى هذا الاستطلاع في المغرب لكانت النتيجة 90٪,نظرا لكثرة الجرائم بكل اشكالها.
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