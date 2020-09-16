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تعليق الصلاة في المسجد الأقصى بسبب "كوفيد-19"‎

تعليق الصلاة في المسجد الأقصى بسبب "كوفيد-19"‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:30

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم الأربعاء، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا".

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