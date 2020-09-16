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179 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:40
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 410 آلاف حالة بعد تسجيل 2981 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 23 ألفا و 632 حالة مع تسجيل 179 وفاة إضافية.
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه، أيضا، إلى أن عدد المتعافين تجاوز 352 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي من وجدة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:44
السلام عليكم حنا مالنا ومال إيران نشفو غي حريتنا حنا مزال مسلكتش الله يشفي الجميع
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